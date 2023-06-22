欠千元債務糾紛不期而遇 2男北市林森北路當街扭打

黃姓男子與毛姓男子有千元債務糾紛，日前在台北市中山區不期而遇，雙方當街扭打濺血，引來路過民眾報警處理；員警介入後發現毛男頭部受刀傷，黃男也全身受擦挫傷，協助2人就醫後帶回偵詢，分別依法送辦。

警方初查，34歲黃姓男子及41歲毛姓男子事發時未飲酒，黃男積欠毛男1000餘元，2人6月17日上午9時許在台北市中山區林森北路上不期而遇，爆發口角並當街扭打成傷。

轄區中山二派出所員警獲報到場，2人雖力竭倒地仍互相拉扯，員警拉開2人後，發現毛男頭部受傷流血，在地面上留下一灘血跡，黃男也全身受擦挫傷，遂先行協助2人送醫治療。

毛男事後供稱，欠錢的是黃男，自己卻無故被攻擊，所以與黃男扭打在一塊；黃男則稱，雖與毛男有金錢糾紛，但事發當時是遭受毛男言語挑釁，憤而持隨身包包掄向毛男，徒手毆打對方。

據悉，黃男在隨身包包內放置一把西瓜刀，雖衝突過程中黃男未「拔刀」，刀具仍透過包包砍傷毛男頭部；毛男遇襲後反擊，對黃男勒頸不放，黃男無力反抗，只好出言求饒「我不能呼吸，救命」，毛男則不斷強調「是你突然打我的」，2人倒地拉扯，直到員警介入才罷手。