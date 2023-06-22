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公司化管理日薪2到4千元...北市警破弘仁會販毒集團逮12人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局掌握竹聯幫仁堂弘仁會組成的販毒集團情資，日前兵分多路，在雙北地區查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，製成毒品約有3萬包毒品咖啡包，價值1千2百萬元，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。

台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝

警方針對犯嫌住處、聚集處所、藏放毒品車輛等據點執行搜索；先在北市文山區查獲毒品咖啡包倉庫，查扣毒品安非他命咖啡包1千包；另在新北市永和區查獲毒品倉庫，查扣摻有第三級毒品愷他命、卡西酮的咖啡包443包、愷他命17包。

警方又在新北市板橋區查獲製毒分裝場，現場查獲卡西酮5大包（約5公斤）、封膜機、毒品咖啡包空包裝袋等，查扣不法所得7萬元等，全案依毒品、組織等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方說，販毒集團入手大量毒品後自行分拆、包裝，將毒品與咖啡粉、果汁粉等混和，製成小包裝的毒品咖啡包，再交給底下的司機保管，透過網路社群販賣，同時以公司化模式管理，毒品分裝兜售，每周以薪資袋給予員工日薪2到4千元，管理相當嚴格。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方破獲弘仁會販毒集團，查獲大量毒品咖啡包及約5公斤的卡西酮，並將顏姓主嫌等12名犯嫌拘提到案。記者廖炳棋/翻攝

毒品 咖啡

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