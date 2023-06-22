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男嬰疑遭虐死 哥哥去年也受虐

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄左營傳虐嬰疑案，橋頭地檢署聲押嬰兒母親和同居人獲准。記者林保光／攝影
高雄左營傳虐嬰疑案，橋頭地檢署聲押嬰兒母親和同居人獲准。記者林保光／攝影
高雄市賴姓女子與吳姓男友撫養她與前男友生下的一個月大男嬰，四天前將男嬰送醫，男嬰傷痕累累無生命跡象，經搶救不治，法醫解剖發現顱內出血致死。賴、吳前天到案稱抱嬰不慎摔落，但兩人說詞兜不攏，警方懷疑虐嬰移送，檢方依成年人故意傷害兒童致死等罪聲押禁見獲准。

據調查，廿歲賴姓女子與前男友交往時就曾捲入虐兒事件，當時她與已婚廿三歲吳姓男子同居，去年十一月將一歲兒子送醫，醫師檢查男童滿身傷痕通報相關單位；檢警查出吳涉嫌持塑膠棍毆打頭部、用菸蒂虐童，高雄地檢署聲押獲准，今年三月依殺人未遂、妨害幼童身心健全發育罪起訴，吳羈押中，男童已由社會局安置。

案發時賴已懷孕，經朋友介紹認識另名吳姓男子（廿四歲）交往同居，上月生下男嬰，本月十八日兩人將男嬰送國軍高雄總醫院左營分院急救，男嬰到院已無呼吸、心跳，經搶救不治。

左營警分局報橋頭地檢署相驗男嬰遺體，發現多處新、舊傷痕，懷疑受虐，隔天解剖查出顱內出血致死，疑外力造成。警方前天通知賴、吳，兩人均稱吳抱嬰時不小心摔落，但男嬰何時落地，說詞兜不攏，警詢後依過失致死罪移送。

檢方訊後認兩人涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意傷害兒童致死、凌虐未滿十八歲之人等罪，為最輕本刑五年以上重罪，嫌疑重大且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，聲押禁見獲准。

醫師 虐童

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