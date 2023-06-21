屏縣男拒搜索還連開3槍 警查獲大批槍毒 遭收押禁見
屏東警分局19日清晨在萬丹鄉新鐘路查緝槍毒案，37歲吳男拒開門並持槍向警連開3槍，一槍還從警方頭上飛過，場面驚險，吳後來在家屬勸說下棄械投降，警方在屋內查到大批改造槍枝、毒品海洛因，吳男涉違反槍炮彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務與殺人未遂，檢方訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。
據了解，37歲吳姓男子10多年前犯下萬丹鄉某禮儀公司槍擊案，吳男因案判刑19年6個月，3年前假釋出獄，未料，假釋期間又涉犯槍毒案。
檢方指出，吳男因涉犯毒品案件，警方本月19日持搜索票至萬丹鄉新鐘路住處搜索，警方在屋外表明身分，吳男及其妻拒不配合開門，警方欲使用強制力，吳明知門外有員警依法執行搜索勤務，竟基於妨害公務之故意及殺人之未必故意，持槍對外朝員警連開3槍，幸警即時閃避而未有傷亡。
吳男棄械投降後，警方進入搜索，查扣第一級毒品海洛因、90手槍8把（1把已上膛）、90手槍半成品7把、長槍3枝、子彈3百餘發，經專案小組蒐證，承辦檢察官訊問後，認吳男涉犯妨害公務、殺人未遂以及違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，並有勾串逃亡之虞，20日向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。
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