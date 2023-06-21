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康友掏空案 黃文烈泰國落網押解返台

中央社／ 曼谷21日專電

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外被通緝。黃文烈5月下旬在曼谷泰國警方逮捕，經調查確認黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，今天早上將他押解回台。

英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中。黃文烈案發後潛逃出境，遭檢方通緝。

警政署刑事局和法務部調查局因此請求泰警協助，泰方調查發現，黃文烈持萬那杜（Vanuatu）護照以及泰國菁英簽證在今年2月5日進入泰國。泰方在台灣方面請求協助後，確認這個持萬那杜護照的人就是遭台灣通緝的黃文烈，因此註銷了黃文烈的簽證，接著5月24日在黃文烈位於曼谷水門地區的住所內逮捕他。

黃文烈遭逮捕後，泰國警方在這近一個月中釐清黃文烈在泰國沒有涉及其他案件，釐清之後將黃文烈驅逐出境。

經過駐泰代表處的警政署刑事局、法務部調查局和內政部移民署駐泰秘書多次和泰國執法機關協調，黃文烈今天早上從曼谷蘇凡納布機場（SuvarnabhumiAirport）出境，由刑事局和調查局人員共同押解回台。

泰國 通緝 曼谷

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