影／航警局舉行平安演習 星宇出借新航機及修護中心

內政部警政署航空警察局聯合桃園國際機場各駐站單位及星宇航空公司，在星宇航空第一航機修護中心內舉辦「平安演習」實警演練，動員人員達百人、參演車輛十餘輛，聲勢浩大，場面震撼。航警局表示，特別感謝星宇航空公司大方出借新型航空器及修護中心，還特別指派2位機長和5位客艙組員參加演練。

航警局指出，「平安演習」每年都在桃園國際機場、台北松山機場及高雄小港機場輪流辦理，今年位於桃園國際機場辦理實警演練，內政部警政署及交通部民用航空局也都派員到場指導。本次演習於昨天（20日）舉行，主軸為「航空器非法干擾事件之通報及應變」、「航空器反劫持及攻堅行動」及「航空器上疑似爆裂物處理」。

此次演習聯合桃園機場公司航務處、營運安全處、消防大隊、刑事警察局偵查第五大隊、保安警察第一總隊維安特勤隊、桃園市政府警察局大園分局及內政部移民署等單位共同舉辦，並特別協請星宇航空提供新型航空器及今年才啟用的修護中心，動員上百人實施非法干擾事件的通報應變、反劫機攻堅及爆裂物移除等演練，動員場面震撼浩大，演練過程逼真寫實。