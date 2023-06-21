5億生案夏姓父子被控殺人罪案 中檢今偵結全文公布

台中市賴姓高中生擁5億土地，上月初與夏姓男子登記結婚兩小時後墜樓亡，夏被檢方列為殺人案被告，30萬元交保，6日檢方公布法醫鑑定報告，死因是「高處墜落」，全案歷經48天調查後，台中地檢署今開記者會，宣布此案偵結，認定涉案夏姓父子涉犯殺人罪部分，偵結不起訴。

台中地檢署偵辦夏姓被告父子2人被訴涉嫌殺害賴姓死者等案 件，業經檢察官偵查終結，認定被告夏○源涉犯刑法第 214 條使公務 員登載不實罪嫌，爰向台中地方法院提起公訴，至被告夏○源、 夏○盛涉犯殺人罪嫌部分，經檢察官詳細蒐證後，因查無充分之積極 證據而認其等罪嫌不足而為不起訴處分。

本件賴姓死者於民國112年5月4日經救護人員送醫急救無效而 死亡後，經警方於同年月5日報請本署檢察官相驗，本署謝怡如檢察 官於當日即率同本署法醫師前往相驗，並訊問死者家屬、被告夏○源 等人。被告夏○源經檢察官訊問完畢，初步認其涉有殺人罪之犯罪嫌 疑，予以諭知新台幣 30 萬具保候傳。檢察官並於同日聯繫法醫研究 所，擇定於同年月 9 日進行解剖。

檢察官於本案發生後，迅即針對所有可疑事證，指揮司法警察密 集進行相關偵查作為，除調取相關之監視影像；被告、死者及其他相 關人等之通聯紀錄、就醫紀錄、車行紀錄等外;檢察官並同時實施相 驗、解剖、勘驗(現場)、鑑定(毒藥物、生物跡證、指紋...等)、搜索、扣押、數位採證(分析)及地毯式搜尋相關證人進行約詢等共 100 餘項 偵查作為，以釐清下列四大重要疑點: 一、被告夏○源與死者有無結婚真意?

經查:據本案所查得之數位鑑識、通聯紀錄、行車紀錄等分析， 被告夏○源與死者，雙方幾乎毫無交集。且據死者之高中輔導紀錄，其曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾而接受輔導。另檢 察官亦查得被告夏○源與死者之結婚證人係隨機任意找尋，該 2 位證人甚而不清楚係何人欲結婚及雙方家長亦無不知悉兩者結 婚之情事，認定夏姓被告與死者顯無同性結婚之真意。

二、死者墜樓前有無遭施打或服用毒藥物? 經查:死者經檢察官會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖鑑 定，其報告指出:死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物 或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物(共驗2551種);另臺灣大 學法醫研究所亦函文鑑定說明，人體如被注射高劑量之氯化鉀或 磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而依死者於急救 時，就中國醫藥大學附設醫院所出具之死者體內血液鉀離子濃度 為正常等意見，是死者於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或 磷酸鉀之可能。從而，本件查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒 藥物之事證。

三、死者係自何處墜樓身亡？

經查:根據夏姓被告居住之10樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽臺外側前緣平臺上亦有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死 者 DNA 等情，比對現場勘查採證之墜樓路徑及身上之致命傷(外 觀呈平行 2 條傷痕狀，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨 折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡)，死者應係撞 擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後 掉落地面。

四、現場及被告夏○源身上有無犯罪跡證? 經查:檢察官於指揮警方至被告夏O源住處搜索並對被告夏O源 之身體與所著衣物進行勘查採證後，被告夏○源身體及雙手經檢 視未發現可疑傷痕或痕跡，其所穿著衣物經多波域光源檢視，亦 無可疑跡證及血跡反應;並再根據被告夏○源及死者之 DNA 鑑定 報告，被告夏○源與死者之指甲內均無血跡反應，亦無對方之 DNA 等情，實可研判雙方並無肢體接觸。

另再根據死者之解剖鑑定報告意見，未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷;頸部無骨折 出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血，舌骨、甲 狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀。除頸圈所造成的壓迫外，並無其他外力導致之壓迫傷勢等情，顯見死者並無遭外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸之情事。 至死者家屬及外界於本案偵辦期間所提查證方向之調查結果如下:

一、死者墜樓倒臥處之草皮早已呈枯黃之狀態，並非因死者嘔吐毒藥 物所致:

經檢察官指揮警方詢問夏姓被告社區保全人員暨死者墜樓第一 時間所拍攝之照片所示，死者墜樓倒臥處之草皮早已呈枯黃之狀 態，並非因死者嘔吐毒藥物所致。

二、死者右手針孔及頸部傷痕之原因，應係死者送醫救治時，施打針 劑、套用護頸所致: 根據中國醫藥大學附設醫院之相關監視錄影畫面、死者急救病歷 及相驗照片所示，死者送醫時，醫護人員確有在死者右手、左手施打針劑，並對死者套用護頸，且該死者頸部傷痕所呈之線條與 護頸形狀相符，因此針對死者右手針孔及頸部傷痕之原因，應係 死者送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。

三、死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事: 本件於被告夏○源住所扣得水果啤酒罐上雖檢測得有死者之 DNA，然解剖鑑定報告中之血液、尿液卻無酒精反應。此經法醫 研究所法醫師於偵查中到庭證稱:有可能是飲用的量比較少或者 喝下去之時間比較短，來不及吸收到血液或排泄到尿液中，且酒 精要進到血液中才會對人體產生影響，所以血液中的酒精濃度是 最準確的等語明確。是依上開解剖鑑定之科學數據所示，死者體 內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷之情事。

四、法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述，死者之出血量雖僅 800cc ，仍會死亡:

死者經解剖鑑定後，法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述稱:死 者因其墜落後體表並無裂開，故其倒臥現場並無血液噴濺痕跡， 又死者除胸腹部臟器破裂出血約 800cc 外，臟器破裂，血液都流 在胸腔及腹腔內，是屬於多重創傷，所以有傷及循環系統造成胸 腹部臟器破裂出血，並有兩肺破裂塌陷、血胸，所以肺部無法呼 吸...死者胸腔、腹腔出血大約 800cc 左右，加上兩肺已塌陷無法 呼吸，所以還是可能導致他死亡等語。

五、查無死者自其他樓層墜樓之可能: 本件經檢察官針對外界所質疑之 3 樓、8 樓進行查證，該 3 樓住 戶於偵訊時表示，完全不認識被告夏○源，更未提供門禁磁扣予 其他人等語，並提供住家動態監視影像畫面，經檢視皆無陌生人 進入家中，是 3 樓之該層住戶與本案實屬無關。另該社區之 8 樓 而言，外界所指與被告夏○源、夏○盛有關之戶別為 8-1 戶(被 告夏○源所住 10 樓之戶別為 10-3)，其與死者墜樓倒臥之處， 水平位移長達 10 公尺，且再衡諸上開所述，現場樹叢樹枝有壓 斷折損及死者身上之致命傷痕(外觀呈平行 2 條傷痕狀)應係撞 擊該社區大樓凸出屋簷所致等情，斷無自 8-1 戶處墜樓之可能。 另檢察官全面清查其他樓層住戶後，均表示在墜樓前皆無發現異 常情事，是依現有查得之事證，實無法遽認死者係自其他樓層墜樓可言。

六、死者亦無因意識昏迷遭人自大樓(無論何樓層)拋出之可能: 死者並未被施打或服用毒藥物、酒精致昏迷，以及並無遭外力侵 犯、傷害甚至壓迫勒頸之情事，業如上述，是死者亦無因意識昏 迷遭人自大樓(無論何樓層)拋出之可能。

七、外界另有質疑被告夏○源於案發後，有變裝攜帶證物離去等情， 應屬誤載:

經檢察官指揮警方查證後，該張媒體所登載之照片(被告夏○源 身著紅、白、藍T恤)係拍攝於112年5月8日，案發日(5月4 日)被告夏○源係身著淺灰色外套，此有相關監視錄影畫面及翻拍照片可資證明。另死者墜樓後，被告夏○源係搭乘電梯下至一 樓，亦有社區大樓監視錄影畫面可參，故相關外界所傳其係步行 下樓此節，亦屬誤會，併此敘明。

八、被告夏○源拒絕測謊: 至被告夏○源為何沒有測謊乙節，按最高法院 101 年度台上字第 1789 號刑事判決意旨，測謊基本程式要件，須經受測人同意配 合。惟被告夏○源經檢察官訊問後，拒絕測謊，檢察官實無法責 令強行執行測謊。