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影／健康食品藏2千萬安毒 犯嫌代收不知上游已亡故1年

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

航警局與關務署台北關執行航空快遞包裹X光儀檢時，發現一批自泰國進口之健康食品X光顯像有異，開箱查驗之後發現包裹內有52罐營養食品，共夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新臺幣近2000萬元。航警局隨即成立專案小組，循線逮捕在台收件人吳姓男子及吳男上游「阿銓」，但航警調查發現「阿銓」早已身亡，相關運輸毒品及收取貨事宜都由集團內另詹姓犯嫌接替處理，吳男才知道自己幫死人收了1年貨。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長莊英壽表示，航警局安檢大隊與關務署台北關於今年一月間，共同查驗這批以「泰國健康食品」名義申報進口的貨物，發現外包裝為營養食品的52瓶塑膠罐竟夾藏第二級毒品安非他命共11.028公斤，市值近新台幣2000萬元，隨即成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

莊英壽指出，調查發現吳姓犯嫌因積欠巨額賭債遭「阿銓」吸收，長期在台灣代收進口包裹領取酬勞還債，但警方深入追查才發現「阿銓」早在1年前就已過世，由犯罪集團內另名詹姓犯嫌接替處理運輸毒品及收取貨物相關事宜。

由於雙方平時以通訊軟體聯繫避免碰面產生風險，連收取貨物的報酬都事先裝在菸盒內，再通知吳男前往指定地點領取以製造斷點，因此直到專案小組派員拘提，吳男仍堅稱是替「阿銓」收取包裹，對於貨物實際是毒品，更不知「阿銓」早已死亡多時。

莊英壽透露，專案小組調查發現，吳男簽收包裹後，詹男就會親自或派人前往指定地點載貨，且為躲避警方查緝，還經常更換使用車輛，藉此增加警方追查難度，但詹男在警方執行拘提勤務當天所使用的租賃車輛，恰巧就是向專案小組成員熟識的車行承租，相關動態早被警方事前掌握及鎖定行蹤，一舉緝獲到案。

莊英壽指出，經過長期的溯源追蹤，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後2嫌經桃園地方法院裁定羈押禁見，地檢署近期偵查終結提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新臺幣近2000萬元。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤，市值高達新臺幣近2000萬元。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品夾藏毒品，追蹤逮捕在台收件人吳姓男子及犯罪集團詹姓男子。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品夾藏毒品，追蹤逮捕在台收件人吳姓男子及犯罪集團詹姓男子。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤。圖／航警局提供
航警局與台北關1月間發現一批進口健康食品，內部夾藏第二級毒品安非他命11.028公斤。圖／航警局提供

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