影／遠洋漁船爆喋血！他4月才在另艘船持刀傷人 這回狠砍7刀殺同事

高雄籍遠洋漁船豐國616號在印度洋發生喋血命案，越南籍船員陳姓男子疑因情緒狀態不穩，持漁刀砍殺印尼籍男船員Junedy7刀致死，躲進儲藏室反鎖，遺體被冰存冷凍庫。漁船本月14日停靠高雄的海巡署公務碼頭，陳被刑事局官警登船拘提，稱死者要殺他，檢方依殺人罪嫌聲押獲准。

警方調查，漁船人員18名越南籍、7名印尼籍，4月28日在距南非開普敦674海里的印度洋公海捕魚，下午4點多越籍43歲陳姓男子在船頭殺魚，忽然衝到冷凍庫，持兩把40公分漁刀砍殺印籍Junedy，見被害人倒地又刺殺數刀，犯後躲進儲藏室反鎖。死者遺體被船員冰存冷凍庫。

越籍船長通報漁業署，上月初指揮停靠鄰近國家模里西斯的路易士港。模國認定無司法管轄權，僅協助補給物資；刑事局駐南非聯絡官登船拍照及初步採證，陳不願開門，稱沒看見制服警察。

因漁船屬高雄籍，我國具管轄權，海巡署、刑事局國際科、高雄市警察局組專案小組，聯繫船長上月16日啟程來台，本月14日停靠高雄的海巡署艦隊分署第五海巡隊公務碼頭。辦案人員登船，陳同意打開門鎖，被拖出儲藏室壓制，沖洗後帶回海巡隊偵詢；檢方相驗遺體，臉部及上半身被砍7刀，研判心臟1刀是致命傷。

陳坦承行凶，稱船長要找被害人殺他；但船員均稱，陳與死者及船長無嫌隙，不知為何行凶。警方查出，陳今年4月才在另艘遠洋漁船持刀傷人，被船公司調至案發漁船，換船2天便行凶，疑情緒狀態不穩，高雄地檢署訊後聲押獲准。

陳稱將一把刀丟進海裡，警方查扣被船長保留的另一把刀，搜出陳換下沾有血跡衣物，採集船上微物跡證後放行漁船。