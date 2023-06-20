影／賓士男違停遭查攜毒心虛急按手機 嗆警「等一下啦」

台中市陳姓男子在今天凌晨駕駛賓士車，違規停在公車停靠區，警方前往盤查時，警方請陳下車，警員眼尖在車門旁邊看到不明白色粉末，陳趕緊拿手機，不配合警方盤查，還稱要「找阿伯」，最後清查4包不明粉末是安毒，全案依毒品罪送辦。

第六警分局市政所警員在今天凌晨1時許，巡經西屯區台灣大道三段時，發現一輛白色賓士車違規停在公車停靠區，警方前往盤查，發現駕駛陳姓男子（28歲）神情慌張，警方在陳開門時，眼尖發現車門旁有不明粉末。

陳男離開賓士車，還不斷急按手機，不顧警方要求他配合打開車門，還大聲嗆警「等一下啦，我找阿伯」，最後警方在車內發現4包不明粉末，重量達4.66公克，經鑑驗後確認為安非他命，全案警詢後依毒品罪送辦。

第六警分局呼籲，毒品對人體健康的危害甚鉅，切勿因一時好奇而嘗試，恐造成難以挽救的遺憾；警方將持續掃蕩非法，維護市民安心的生活環境。

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