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高雄籍漁船印度洋海上喋血 檢方聲押殺人越工獲准

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄籍延繩釣漁船「豐國616號」到印度洋作業，途中發生喋血案，越南籍陳姓船員與印尼籍船員J男疑發生口角，竟持漁刀涉嫌砍殺J男頭部7刀致死。漁船6月14日返回高雄，案由刑事局國際科查辦後，依殺人罪嫌將陳移送高雄地檢署，陳經檢方聲押獲准。

據了解，豐國616號漁船3月間自高雄旗津出海，要到印度洋作業，4月28日下午4時30分，在距離南非開普敦東南方約674海里處，越南船員陳姓男子與印尼船員J男，以及另名漁工，在漁船冷凍庫搬運魚貨，陳與J發生口角，漁工和隨後到場的船長趕往制止，陳竟持漁刀，涉嫌連砍J男的臉部和頭部7刀，J男流血過多死亡。

豐國616號漁船船長在陳躲進儲藏室，立即關閉儲藏室艙門，將他反鎖儲藏室，並立即通報船公司。4月29日行政院農業委員會漁業署轉報法務部，高雄地檢署立即指派重大刑案專組主任檢察官陳彥竹、檢察官李侑姿指揮偵辦，指揮刑事局國際科及高雄市警鼓山分局、海巡署第五海巡隊組成專案小組查辦。

陳藏匿儲藏室有吃有喝，案發後，豐國616號漁船便航往最近的模里西斯，但模里西斯以案發地在公海，僅同意漁船停靠港口補給，拒絕進行後續刑事偵辦，船東才指示船長把漁船開回台灣。途中船長與陳男談判，要求他交出漁刀遭拒，還遭陳涉嫌持刀劃傷。

漁船航行1個多月，6月14日返抵高雄港第五海巡隊基地，專案小組立即上船攻堅，喝令陳出來，他一開門馬上就被員警拖出。檢方登船指揮採證，並由法醫相驗屍體，訊問船長及多名船員，釐清犯罪事實，立即開拘票拘捕陳，認為陳涉殺人罪嫌犯嫌重大，並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

高雄籍「豐國616號」發生海上喋血，越南籍船員（右二）被逮下船。記者林保光／翻攝
高雄籍「豐國616號」發生海上喋血，越南籍船員（右二）被逮下船。記者林保光／翻攝

海巡署

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