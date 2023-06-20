桃園男騎車玩電擊棒「滋滋響」引警攔查搜出毒品針筒
桃園市中壢區一名43歲黃姓男子昨晚因騎車邊玩「電擊棒」被警方攔查，結果盤查過程中員警眼尖發現男子機車前置物箱，有兩支裝有毒品海洛因的注射針筒，立即將男子逮捕，全案依毒品罪及社會秩序維護法送辦。
大園分局新坡派出所員警昨晚8點多巡邏行經觀音區忠愛路一段，看見一名男子邊騎車邊把玩電擊棒，由於電流產生的閃光及滋滋聲響相當引人注目，員警發現後立即上前攔查。
男子在盤查過程中神情慌張，聲稱電擊棒是自己做的，隨身攜帶只是用來防身，員警查詢其身分發現他是列管的毒品人口，結果一看竟就在其機車前置物箱，發現裡面藏有兩支注射針筒，針筒內還裝著一級毒品海洛因粉末。
男子對於吸食及持有毒品一事坦承不諱，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，而男子攜帶電擊棒之行為，另依社會秩序維護法裁罰。
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