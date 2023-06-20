詐團赴大馬設機房 「投資10萬1次賺114萬」騙台灣人

詐騙集團在馬來西亞設機房，以雇用「家庭代工」騙人上當，再聲稱可以破解博弈網站，短期有10倍獲利，約300名台灣人受騙。刑事局與當地警方聯手，破獲在吉隆坡某高級社區大樓的機房，逮捕10名成員，其中主嫌許姓、李姓2男子回台後落網。

據了解，許姓（30歲）、李姓（26歲）2男子與另8名詐團成員，去年10月到馬來西亞吉隆坡，租高級社區大樓內大坪數豪宅，設詐團機房、洗錢水房及員工宿舍，每月租金就要新台幣15萬元。

機房成立後，他們以中文網站「U live代工休閒娛樂網」，刊登徵求「家庭代工」名義，吸引應徵者加入Line群組，便開始對應徵者洗腦，稱有老師會破解網站內的博弈遊戲，投資10萬元「1次就賺到114萬元」，令不查者掏錢，匯款到他們指定的人頭帳戶，令投資款有去無回。

刑事局南部打擊犯罪中心與國際刑警科駐新加坡聯絡組合作，分析情資發現，詐騙機房設在馬來西亞首都吉隆坡，去年12月與大馬警方合作，搜索破獲機房，驚見豪宅內如高級辦公室，當時許、李等10人正在機房操控，查扣電腦等設備，從電腦資料中，發現至少300名台灣人受騙約3000萬元。