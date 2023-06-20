赴韓語言學校住宿卻踩雷 女子不滿世宗大學敷衍冷處理

我國籍林姓女子因喜歡韓國男子天團Super Junior，希望學習韓文之後能更加貼近偶像，所以計畫到韓國念語言學校，新冠肺炎期間她透過韓國觀光公社（韓國旅遊發展局）網頁上提供的韓國遊學資訊，找到位於首爾的世宗大學國際教育院，今年（2023）疫情趨緩後，林女才報名前往韓國世宗大學就讀，因為從未住過學校宿舍，林女決定就讀語言學校期間，住在世宗大學的學生宿舍內，不料她5月底入住時才發現是惡夢的開始。

林女表示，她滿心期待地前往韓國，準備在當地展開為期6個月的遊學，沒想到5月27日入住世宗大學宿舍時，打開房間的門卻只看到骯髒不堪的居住環境，地毯上滿是髒汙又疑似發霉、空調濾網都是灰塵，書桌跟衣櫃等家具上面都有一層厚厚的灰塵，連一個可以打開行李箱的乾淨區域都沒有，浴室馬桶阻塞、裡面還有前房客留下來的盥洗用品，學校提供給學生的床墊泡水後，水都變成黑灰色。

林小姐說，她向管理員反應卻只得到一組電話號碼，管理員說「有問題找學校，他處理不了」請她自行聯絡，但她不會韓文所以沒辦法跟校方溝通，當天只能勉強打掃一下房間先住再說。因為自己有過敏性氣喘，平時就有定期服用過敏性藥物，宿舍的惡劣環境讓她只能全程戴著口罩睡覺；隔天（28日）透過臉書向世宗大學台灣中心求助，對方卻說只能幫忙傳達，但不是他們負責的部分。

林女補充，她入住的是四人房，由於室友都還沒到，她自費購買大量清潔用品、消毒精油獨自打掃了三天，晚上睡覺還被蟲子叮咬造成全身多處紅腫。因為校方人員一直沒有出現，她30日直接前往辦公室找承辦人反應「宿舍髒亂無法居住、想換房間」。校方看了林小姐入住時拍的屋況髒亂照片，卻說要看現場才準確，還說蟲子是季節性出沒的，所以沒辦法處理，甚至質疑是林小姐等人在宿舍內用餐導致。

她不滿地說「我打掃三天了校方才來看，當然乾淨，還建議我不能接受宿舍環境就退宿」，校方還態度強硬地說「不可能換房間」，房租從5月25日開始算，有沒有入住都要算房租，退宿也只能部分退費，「你們學生不管反應到哪，最後都會回到宿舍管理部門處理」。事後，林小姐詢問其他來自台灣、大陸、越南或是印尼的學生，得到的結論都是「房況很差」、「睡覺都會被蟲咬」。

林小姐無奈表示，她在找語言學校的資訊時，韓國人在網路上的留言都說世宗大學的宿舍很乾淨，但她入住時看到的情況卻是天壤之別，向世宗大學反應也無效，「覺得台灣人在韓國被歧視」；事後她轉向駐韓國代表處（駐韓國台北代表部）尋求協助，世宗大學的宿舍管理人員才在6月初再度出面處理，但也只說了地毯的部分要請專家鑑定，是黴菌才肯處理，未針對蟲的部分說明，還強調「宿舍髒，學生應該自行清理」。

林小姐指出，面對髒亂的宿舍環境，她並非沒有作為，不是單方面只出一張嘴要學校改善，自己也花錢買清潔用品，耗費時間、體力打掃，期望雙方可以一起努力改變現狀。但世宗大學並未提供學生健康衛生的宿舍環境，面對問題又消極不處理。

她也強調，世宗大學也是有優點，韓國語學堂負責教導學生韓文的老師很有耐心也很盡責，但就是宿舍管理不當；校方6月9日說會請人鑑定跟除蟲，一直到18日都沒人來，她向老師反應只得到「已經通知其他單位處理」，但每天被咬到睡不好，影響學習效果，才會憤而投訴媒體，希望不要再有台灣學生受害。