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當同事又當同學 台南市中正派出所兩警員錄取警大
台南市警二分局中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤，平日勤務繁忙仍努力讀書，兩人參加今年中央警察大學學士班二年制技術系入學考試一舉中第，金榜題名，除為同派出同事外，8月又將前往警大二技當同學，相當難能可貴。
26歲警員楊淯鈞，警專36期行政警察科畢業，2019年10月分發到中正派出所；23歲警員黃宇澤，警專37期行政警察科畢業，2020年10月分發至中正派出所。
楊淯鈞、黃宇澤兩人任職期間查獲多起毒品、酒駕案件，民服務的事蹟也深受民眾肯定。2人從警歷練豐富，平時戮力從公之餘熱愛讀書，終於皇天不負苦心人，6月17日順利考取警察大學二技刑事警察學系，8月16日將到警大新生報到。
台南市警二分局表示，楊淯鈞、黃宇澤平日在工作崗位上盡心盡力、克盡職守，勤餘時間仍不忘奮發向上、精進自身能力，最終通過考試，更上一層樓，此舉實屬不易，也期勉兩人警大結業後，發揮生涯所學，繼續為警政工作奉獻心力。
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