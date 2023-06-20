台南88槍案 王文宗承認資助洪政軍 否認藏槍手

台南學甲八十八槍槍擊案，台南地方法院昨傳訊被檢方指控是主嫌的學甲慈濟宮董事長王文宗，王文宗承認藏匿洪政軍，曾在大陸的酒店和洪政軍見面，提供手機供洪使用，但否認藏匿槍手孔祥志。檢方指控他涉犯槍擊案部分，他全都否認。

檢方指控，王文宗疑與老友郭再欽、謝財旺交惡，涉嫌夥同好友洪政軍策畫槍擊案，指派孔祥志前往郭再欽、謝財旺的辦公室及服務處掃射八十八槍，再安排洪、孔偷渡大陸。

檢方將王文宗、洪政軍等人依違反槍砲彈藥管制條例、藏匿人犯等罪嫌起訴，指控王文宗曾於去年十二月十五日、今年一月十五日二次到大陸和洪政軍見面，提供手機及門號，申辦支付寶資助洪政軍在大陸日常使用，洪政軍再轉資助孔祥志。

王文宗律師表示，檢方應把槍擊計畫與王文宗有犯意聯絡部分提出證據，沒有積極證據可證明王涉案，請法官判王無罪。

洪政軍說，他知道孔祥志犯下槍擊案，承認藏匿孔祥志，但否認涉犯槍擊案。洪政軍律師說，洪被控涉及槍擊案部分，沒有積極證據，法院應判洪無罪。

洪政軍律師指孔祥志作案用衝鋒槍和楊展華、謝俊誠到板橋拿取的衝鋒槍並非同一把，兩把槍包括後握把、彈夾長短及護弓形狀角度都不同；刑事局鑑定指無法研判兩把槍是同一把槍，要具書狀請法院對兩把槍的照片再做鑑定，同時聲請詰問其他多名共犯。