屏警抓槍毒 男開槍對峙後棄械

屏東警方昨查緝吳姓槍砲嫌犯遇開槍拒捕，員警險中彈；吳僵持一個多小時才棄械投降。圖／警方提供 屏東縣警方昨天到萬丹鄉查緝涉嫌販毒、改造槍枝的吳姓男子，警方準備破門時，吳在屋內聽到聲響，朝大門連開三槍，其中一槍貫穿兩道門從員警頭上驚險飛過，另兩槍卡在門上。警方通報增援，雙方僵持一個多小時，吳最後在親友勸說下棄械投降，屋內搜出大批槍彈與毒品，依槍砲、毒品、殺人未遂等罪嫌偵辦。

卅七歲吳姓男子是轄內治安顧慮人口，警方掌握他涉嫌販毒、改造槍枝，昨天上午七時許十名員警持搜索票前往查緝；吳妻當時正好要外出買早餐，一出門就撞見警察，但她拒絕警方要求開門，員警準備用破壞器材撬開門，雙方爭執。

吳男當時在屋內，聽到聲響，掏槍直接對大門連開三槍，其中一槍貫穿防爆門和鐵門，從廿六歲林姓員警頭上飛過，距離僅約十公分，另外兩發卡在門上；十名員警嚇了一跳，立即呼叫支援。

因屋內有三名幼童，警方未反擊，隨後約廿名增援警力到達，包圍現場，雙方對峙一個多小時，過程中吳父和當地議員洪宗麒到場，吳父、吳妻與議員三人輪番勸說，勸吳不要抵抗以免傷到小孩。吳最後聽父親勸說，赤裸上身棄械投降，高舉雙手走出家門。

「只差十公分可能就中彈了」。林姓員警昨心有餘悸，他當時正拿器械衝在前頭要破門，子彈瞬間從門內射出，「真的是生死一瞬間」。

警方隨後進屋搜索，在屋內與吳男車上起獲三把長槍、十一把短槍和三百多發子彈，全是改造槍枝，另外有一批改造工具、海洛因毒品和卅多萬元現金。

警方將吳男依槍砲等罪送辦，吳妻是否涉妨害公務由檢方調查。兩人律師表示要聲請提審。

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