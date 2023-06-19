台南泰籍夫妻種百餘株大麻 以辣椒、香茅掩飾氣味
賴姓泰籍夫妻在台南永康農地種植農作物，1年多前，接下友人留下的大麻種子後栽種，為避免大麻氣味被人發現，周圍種辣椒、香茅掩飾，小港警分局警方獲報蒐證搜索，查獲百餘株大麻植株，有些高度達4公尺，雖賴聲稱是自己要吸食，但因涉嫌重大，法官裁定收押禁見。
高雄市小港分局偵查隊警方日前接獲線報，指出在台南市永康區當農夫的泰國籍賴姓夫妻在當地栽種大麻，疑涉有販毒情事，於是組專案小組暗中調查。
警方前往當地查訪，發現農田的確有種大麻活株，周圍還種了辣椒、香茅及九層塔，疑似為掩蓋大麻氣味，警方蒐證屬實，16日佛曉出擊，前往現場執行搜索，當場逮捕賴姓男子（50歲）和賴姓妻子（63歲）。
警方在農田周圍發現長到4公尺高的大麻株，以及大麻花成品1公斤、種子百餘公克，以及自製水煙斗、少許安非他命；為了將大麻整株拔起查扣，警方在現場花了7、8個小時，才將百餘株大麻連根拔起帶回高雄。
賴男供稱，因泰籍友人1年多前返鄉，將大麻種子轉交給他，他想說種種看，供自己吸食，並未販毒牟利，警方未採信，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，檢方聲押賴男，法官裁准，賴妻則以2萬元交保候傳。
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