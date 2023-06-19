驚險畫面曝！男拒開門連開3槍 「1子彈從警頭部飛過」屋藏300發子彈

屏東縣萬丹鄉吳姓男子涉販毒、改造槍枝，警方今清晨7點20分持搜索票到場，遇到吳嫌妻子外出買早餐，警方請吳妻開門，吳在屋內聽到聲響，發現是警察，竟朝門外警察頭部連開3槍，一槍從警頭上飛過，差點被打到，場面驚險，另兩槍卡在門上。警考量屋內還有3名幼童，未反擊，現場僵持1個多小時，最後在親情勸說下吳棄械投降，並在屋內查獲大批槍枝、子彈與毒品，全案偵辦中

37歲吳姓男子是轄內治安顧慮人口，警方近期掌握吳涉販毒、改造槍枝，今清晨持搜索票到場，遇外出買早餐的吳妻，吳妻不願開門，警方要用破壞器材撬開門，雙方發生爭執，屋內吳男聽到聲響後，竟對門外警察連開3槍，一槍從林姓員警頭上飛過，距離約僅10公分，另外兩發卡在門上，幸好沒有人受傷，現場驚險萬分。

警方掌握屋內有3名幼童，當下未反擊，趕緊通報支援，保安隊霹靂小組到場，雙方對峙一個多小時，警方聯繫吳男父親，父親找來當地議員洪宗麒，吳父、吳妻與議員，輪番對吳男勸說，不要抵抗以免傷害到小孩。最後吳父跟兒子說，「把彈夾清空，槍丟出來」，吳才棄械投降，高舉雙手走出家門。

警方接著在屋內、與吳男的車內起獲3把長槍、11把短槍，都是非制式槍枝，與一批改造工具、子彈300多發、毒品海洛因、現金30多萬元，警方持續偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885