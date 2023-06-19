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泰籍夫妻菜園種大麻 雄警查獲植株市值近千萬

中央社／ 高雄19日電

賴姓泰國籍夫妻在台南市永康區私人菜園栽種大麻，高雄警方接獲線報組成專案小組，近日前往菜園查獲大麻植株、大麻花成品逾1公斤及大麻種子等贓證物。（警方提供） 中央社
賴姓泰國籍夫妻在台南市永康區私人菜園栽種大麻，高雄警方接獲線報組成專案小組，近日前往菜園查獲大麻植株、大麻花成品逾1公斤及大麻種子等贓證物。（警方提供） 中央社
賴姓泰國籍夫妻在台南市永康區私人菜園栽種大麻，高雄警方接獲線報組成專案小組，近日前往菜園查獲大麻植株、大麻花成品逾1公斤及大麻種子等贓證物，依違反毒品危害防制條例送辦。

高雄市警察局小港分局今天發布新聞稿指出，小港分局日前接獲線報，賴姓泰國籍夫妻栽種、製造大麻，立即與高雄市警察局湖內分局、刑事警察大隊、台南市警察局永康分局等組成專案小組，並報台南地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組人員16日凌晨5時，持搜索票至賴姓夫妻在台南市永康區私人菜園內查扣上百餘大麻植株、大麻花成品超過1公斤、大麻種子、安非他命數公克及吸食器等贓證物，市值近新台幣千萬元，依法逮捕賴姓夫妻2人並帶回調查。

警方查出，50歲的賴男向泰籍友人取得大麻種子，並以自身務農種菜經驗，與63歲賴女合力從種子開始栽種後，以秧插方式不斷移植分株，再以種植香茅、辣椒、九層塔具辛香味的農作物，掩蓋大麻濃厚氣味。

警方現場查獲時，大麻樹已生長到近4公尺高，所幸在收成前均遭及時查獲，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

小港分局表示，大麻是毒品危害防制條例所規範的第2級毒品，籲民眾切勿以身試法，鋌而走險栽種、製造大麻或其他毒品。

大麻 毒品

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