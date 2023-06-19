製毒工廠以飲料店掩護運送製毒原料 5名嫌犯遭起訴

屏東縣屏東市2處以飲料店做掩護的製毒工廠去年12月遭警方破獲，逮捕屏東縣籍製毒師林姓主嫌及其他4名嫌犯，起出大批製毒器具、原料、近5公斤毒品成品，及安非他命及愷他命半成品890多公斤，案件移送至屏東地檢署，檢察官日前偵結，依違反毒品防制條例等罪嫌將5名犯嫌起訴。

檢方指出，去年10月間接獲情資，指屏東市一處飲料店疑似為製毒工廠，深入追查發現，林姓主嫌藉經營飲料店補貨搬運過程，以袋裝茶葉、桶裝水、紅茶等作為掩護，將製毒原料運入店內，頻繁搬運物品進出，皆沒有被鄰居及周遭店家察覺，林嫌待飲料店打烊後，便與朱姓、黃姓等2名店內工讀生一同製造毒品。

檢方經查發現，林姓主嫌平時經營當鋪，因投資報酬率不高，心生歹念以高價收購大量感冒藥丸後，再向黃姓製毒師學習製毒技術，再利用自身開設的飲料店做掩護，夥同飲料店朱姓、黃姓工讀生及簡姓友人製造第二級毒品安非他命，另外，他再出資購買製造愷他命毒品原料及器具，於自家製造第三級毒品愷他命，計畫於跨年、農曆春節及寒假期間，大量銷售牟取暴利。

檢方表示，該製毒團體刻意選擇在飲料店及住家中製毒，一反以往在郊區製毒的刻板印象，經高雄市調查處與南部地區機動工作站、屏東調查站、高雄調查站及屏東警分局等單位，共組專案小組，於去年12月8日在屏東市破獲2處製造毒品安非他命及愷他命工廠，逮捕林姓主嫌、朱姓、黃姓工讀生、黃姓製毒師傅及簡姓同夥共5名嫌犯，起出大批製毒器具、原料及安非他命毛重3719公克、愷他命、麻黃鹼等毒品成品毛重1650餘公克，安非他命及愷他命半成品共890餘公斤，案件移送至屏東地檢署，檢察官日前偵結，依違反毒品防制條例等罪嫌將5名犯嫌起訴。

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