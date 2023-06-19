男子開3槍拒絕搜索仍遭逮 屏警查扣多把手槍百發子彈

屏東縣萬丹鄉吳姓男子開3槍拒絕搜索仍遭逮，警方入內查扣1把90手槍及7把半成品，加上138顆子彈、1批改造工具，及1包海洛因，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。圖／讀者提供 屏東縣警方今上午7點半左右，到萬丹鄉新鐘路段執行毒品案搜索時，遭一名37歲吳姓男子從屋內持槍朝外射擊3槍，試圖抵抗搜索，所幸無人受傷，警員見狀立即呼叫支援，雙方對峙到8點40分左右，吳男才棄械投降，警方當場查扣1把90手槍及7把半成品，加上138顆子彈、1批改造工具，及1包海洛因，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

警方指出，37歲吳姓男子與妻子宋姓女子，以及3名孩子共同租房，住在萬丹鄉新鐘路292巷，他因涉嫌毒品犯罪，租屋處於今天早上7點半左右，遭屏東警分局民和派出所警員持搜索票執行搜查，宋女上前應門被警員要求開門時，吳男竟拒捕持槍從屋內朝外連開3槍，所幸沒有人受傷，警方因無法清楚看清吳男位置，採閃避防守沒有回擊，並立即封鎖現場，呼叫警力支援。

警方表示，獲報調派屏東警分局、刑警大隊、保安隊前往支援，大批警力到場包圍吳男租屋處，警匪對峙1個多小時，警原本要破門攻堅，直到8時40分左右，吳男受親友勸說，見無法逃離主動棄械投降，警方入內現場查扣1把90手槍及7把半成品，加上138顆子彈、1批改造工具，及1包海洛因，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。 屏東縣萬丹鄉吳姓男子開3槍拒絕搜索仍遭逮，警方入內查扣1把90手槍及7把半成品，加上138顆子彈、1批改造工具，及1包海洛因，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。圖／讀者提供

屏東縣萬丹鄉吳姓男子開3槍拒絕搜索仍遭逮，警方入內查扣1把90手槍及7把半成品，加上138顆子彈、1批改造工具，及1包海洛因。圖／取自屏東縣萬丹鄉交流地