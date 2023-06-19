毒咖啡、仙人跳…北市掃黑逮45人

台北市警方執行警政署今年第五波全國掃黑，近來行徑囂張的竹聯幫仁堂明仁會、弘仁會、旭仁會，三大堂口有卅四人被拘提；其中弘仁會毒品咖啡包工廠遭破獲，搜出市價一百萬元的兩千餘包毒咖啡。另天道盟太陽會五人涉暴力討債，台南陳姓角頭等六人擄鴿勒贖，一併掃蕩。

警方表示，弘仁會分會長顏姓男子在新北市分裝毒品咖啡包販賣，現場搜出兩千餘包毒咖啡及製毒原料五公斤，查獲顏等十二人；旭仁會王姓男子經營水房替詐騙集團洗錢，以「代操美金外匯」招收投資，半年騙一千多萬元，警方查獲王等八人。檢方聲押顏、王等三人獲准。

明仁會林姓男子得知小弟就讀高中時期一名男同學家境不錯，利用小弟的女友設局「仙人跳」，向被害人勒索遮羞費廿萬元，警方拘提林等七人，檢方命林廿萬元交保；天道盟太陽會執行長潘姓男子與北市一家酒吧有債務糾紛，教唆四名小弟持球棒砸店、毆打店長及服務生、丟信號彈，警方拘提五人，潘以五十萬元交保。

台南善化區角頭陳姓男子在山區、河床網捕賽鴿，以每隻五千至兩萬元向鴿主勒贖，不從就剪斷鴿腳、拔掉羽翅，警方查獲陳等六人，陳十萬元交保。

近半年來黑幫「高調」辦春酒、連環槍擊尋仇，假投資詐欺持續高發；警政署上月第四波全國掃黑同步肅槍，本月五日至十四日再掃黑，結合打擊詐欺。北市警方檢肅治平目標，查獲明仁會一件、弘仁會一件、旭仁會三件、太陽會一件及地方組合一件，查扣安非他命及K他命等毒品八公斤、刀械棍棒及現金四十一萬元。