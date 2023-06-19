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台南直播主遭入室洗劫 閨密設的局
台南市金華路一棟高級住宅大樓十六日下午發生強盜案，一名蒙面男子持刀闖入以束帶綑綁王姓女屋主與她鍾姓閨密，搜刮名牌包及二萬元現金；警方隔天逮捕許姓搶匪，發現他竟是鍾姓女子男友，全案疑是鍾女覬覦被害人四十萬元名牌包，自導自演策畫。
據了解，王姓女子是知名網購平台女直播主，日前剛生產，請保母照顧嬰兒，因丈夫出國，找卅三歲鍾姓女閨密到家中陪伴。
十六日下午三點多，保母外出，王女和鍾姓閨密在家，鍾女下樓拿外送豆花回十八樓時，歹徒持刀尾隨進入，用束帶綑綁二人，搜刮四十萬元名牌包和二萬元現金逃逸。
王女見歹徒離開用剪刀剪斷束帶，報警並通知一樓保全；當時搶匪剛到地下二樓，見保全員追來，丟下名牌包，逃到停車場駕車逃逸。
警方根據車號查出四十一歲許姓男子，犯案後開車至桃園殯儀館附近，十七日北上逮人，依強盜等罪嫌移送，檢方訊後聲押禁見獲准。
監視器顯示許男從停車場入口步行進入，以大樓感應磁扣直接從地下二樓搭電梯直達十八樓。許落網供稱磁扣已丟棄，來源交代不清，警方根據電梯磁卡機紀錄，查出他使用磁扣序號就是王女申請的電梯磁扣，懷疑有內鬼。
再過濾許男手機，發現他和鍾女竟是男女朋友，二人今年三月間在網路直播購物中結識，LINE對話內容顯示鍾女涉有重嫌。
警方查出，鍾女疑覬覦王女名牌包，利用王女信任取得電梯磁扣拷貝，十五日晚間交給許男，十六日當天她再叫外送豆花，自導自演，故意讓許男闖入行搶。
鍾女昨上午被警方拘捕，矢口否認犯案，堅稱是許男一人所為，但警方調到她到鎖店拷貝磁扣畫面，依強盜、妨害自由等罪嫌移送，檢方聲押。
王女昨得知相識多年閨密竟是打劫她的主謀難以置信，驚訝說惡心、想吐。
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