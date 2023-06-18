覬覦名牌包？台南女直播主遭綑綁洗劫 竟是閨密涉「引狼入室」犯案

雲林縣許姓男子涉嫌侵入台南女直播住戶後強盜財物，許今天因涉案情節重大有串證之虞，遭台南地院裁定羈押禁見。警方今天依許手機內資料，再查出被害屋主鍾姓女閨蜜為涉案主謀共犯，警詢後今天依涉嫌強盜、妨害自由等罪嫌法辦鍾女。

警方調查，許姓男子（41歲、有多項毒品資料）本月16日下午點多3到中西區金華路某大樓住戶，並以束帶控制屋內王姓女屋主及鍾姓女好友2人，並涉嫌行搶走王女2萬元得手。許另行搶價值約40萬元各類名牌包，因逃離時為大樓保全察覺車道有異狀，上前查看進而發現搶匪，許因犯行敗露，丟下包包逃逸。

案經台南市警二分局員警於案發後4小時內迅速鎖定涉案許嫌，連夜北上桃園將他緝捕到案，調查後許依強盜、妨害自由及傷害等罪嫌移送南檢偵辦，法官今天中午裁定羈押禁見。

今天員警持拘票前往將當時同在大樓屋內屋主好友鍾姓女閨蜜(33歲、有商標法資料)逮捕帶回調查，查出案是由鍾女與許嫌犯案，許嫌得以順利進入大樓磁扣是由鍾女所交付，警方將建請檢察官聲押。

警方說，鍾女與許嫌於今年3月份於網路直播購物中結識，後並發展為男女朋友。因鍾女熟知王姓被害人擁有各類名牌包，為覬覦錢財竟夥同許計畫行搶，並以其深獲王姓屋主信任，藉機拷貝大樓磁扣備用，並利用案發前15日晚間30分，兩人相約前後駕車至大勇街某停車場相見，並由鍾女將大樓磁扣交付予許，16日下午3點許到18樓樓梯等候，鍾女到1樓拿到外送豆花後，許再隨鍾女進入19樓屋內，並共同演出被害情節。

據了解，鍾女矢口否認涉案，全推由許謀劃犯案，但警方依查扣許手機及監視錄影畫面認定她才是主謀，由許下手作案。王姓女主播得知她信任的閨密涉案，直說難以相信。

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