竹聯幫暴力討債賣毒、仙人跳樣樣來 北市警逮仁堂、太陽會45人

台北市刑大積極打擊幫派氣焰，6月5日至14日配合警政署執行靖城專案及掃黑行動專案，鎖定竹聯幫仁堂明仁會、弘仁會、旭仁會，以及天道盟太陽會涉犯暴力討債、恐嚇取財、詐欺及販毒案，共執行7件逮捕45人，其中3人遭羈押。

台北市警方指出，本次治平專案目標包括明仁會林男為首的暴力犯罪集團共7人，弘仁會顏男為首的販毒集團共12人，旭仁會陳男為首、王男為首、蔡男為首的暴力犯罪集團共15人，太陽會潘男為首的暴力犯罪集團共5人，陳男為首的擄鴿集團共6人，共查扣毒品安非他命及K他命等各類毒品8.8公斤、各式刀械棍棒及現金41萬餘元。

天道盟太陽會潘姓男子為了討債，教唆幫眾至被害人經營之店家丟擲信號彈、砸毀室內擺設並以棍棒毆打被害人，惡行重大，刑大偵一隊蒐證報請台北地檢署指揮偵辦，拘提潘男等5人到案，警詢後依違反組織、妨害秩序等罪嫌送辦。

陳姓男子指揮共犯在北部山區於鴿賽期間從事盜捕賽鴿並向鴿主恐嚇取財，台北市刑大偵二隊認定其為擄鴿集團，蒐證後報請苗栗地檢署指揮偵辦，拘提陳男等6人到案，查扣現金31萬餘元，警詢後依違反組織、恐嚇取財等罪嫌送辦。

竹聯幫明仁會林姓男子，以仙人跳手段設局被害人後，率領幫眾毆打並勒索遮羞費20萬元，刑大偵五隊報請新北地檢署指揮偵辦，拘提林男等7人到案，查扣各式刀械棍棒及本票等，警詢後依違反組織、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。