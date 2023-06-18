影／2萬顆感冒藥煉毒警攻堅 製毒師沖馬桶滅證還留一缸

台中市刑大今年初偵辦毒品案件，經溯源後發現，有製毒師煉製安非他命，經連月偵搜後，查出有毒品前科的楊姓、陳姓男子利用2萬顆感冒藥以「紅磷法」提煉安毒先驅原料，警方在上月底攻堅，二人還企圖將原料沖馬桶滅證，但水箱內還有「鹵水」沒沖掉成鐵證，檢方聲押獲准。

台中市刑大偵七隊在今年初偵辦一起毒品案件時，持續溯源三層後，發現楊姓（37歲）、陳姓男子（41歲）有毒品前科，學習「紅磷法」的煉毒方式後，以不明管道，取得2萬顆感冒藥後，分別在高雄、屏東等3地，分別租賃透天厝、套房製毒。

檢警調查，二人將煉毒「鹵化、氫化、純化」的三個步驟，分別在屏東、高雄進行，利用切割步驟方式，避免檢警查緝，二人是在屏東的套房做鹵化、純化步驟，高雄透天厝則是進行氫化步驟。

台中市刑大偵七隊報請雲林地檢署檢察官指揮後，與台南市第六警分局、高雄市左營警分局共組專案小組，上月29日出動特警前往攻堅搜索，帶回楊、陳二人，查扣市價約20萬元的安非他命（重100克）、液態安非他命近2000CC、感冒藥錠，量杯、濾紙、加熱器、冰箱、脫水機等製毒工具。

二人在特警攻堅破門時，還意圖將部分鹵水原料，倒進馬桶裡欲滅證，但警方搜索時，仍在打開水箱蓋後，發現有大量鹵水，也讓兩名歹徒啞口無言。

經查，二人以甲醇溶解藥錠，經冷卻、烘乾後，製成安非他命的先驅原料「假麻黃鹼」，再提煉成安非他命成品，過程若失敗，就將其倒入馬桶中滅證，全案警詢後，依毒品罪移送雲林地檢署，檢方聲押獲准。

台中市刑大提醒，安非他命是中樞神經興奮劑，吸食後會產生腦損傷、幻聽幻覺、躁鬱症、自殘自殺等嚴重後果，民眾勿輕易嘗試毒品，更勿誤信網路訊息嘗試製毒，製毒、販毒、運毒最高可處死刑、無期徒刑及7年以上有期徒刑，若有發現不法事證，可向警方檢舉。

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