共謀走私1.5公噸毒品 警棄保遭通緝

檢警2019年偵破1.5公噸安毒及K他命走私案，追查發現保三總隊警員吳駿卿為毒梟「獻策」；圖為檢警調人員在海關開櫃查獲毒品畫面。本報資料照 二○一九年檢警偵破史上最大一千五百公斤毒品走私案，替毒梟林夏舟「獻策」用貨櫃闖關的竟是保三總隊員警吳駿卿，雙方約定事成可分千萬元酬勞；吳男涉貪汙罪部分，更二審改判刑十年半，偽造文書則判刑一年半定讞，檢方傳喚拘吳男入監未果，發現早已棄保潛逃，近日發布通緝。

林夏舟密謀從越南走私毒品，找來負責安檢務、時任保三總隊第二大隊警員吳駿卿裡應外合，吳男因積欠賭債決定鋌而走險，雙方共謀用貨櫃進口生石灰夾藏毒品來台，吳男甚至向林男「獻策」，建議用績優廠商名義報關，規避海關查驗，另介紹沈姓報關業者配合，約定事成後吳男朋分一千萬元。

二○一八年，林夏舟、吳駿卿首次合作，闖關一千公斤K他命失敗，隔年一月，林男、吳男再用相同手法，從越南進口木材合板，除夾藏一千公斤K他命，林男並增加五百公斤安非他命毒品。

由於檢警事先已掌握情資，貨櫃抵台後開櫃查驗，搜出用茶葉袋裝的K他命一千包、安非他命五百包；吳俊卿當時得知貨櫃會被檢查，先洩漏消息給林夏舟及沈姓業者，導致無人出面領櫃，但檢警仍循線拘捕共犯到案。

法院一審依運輸毒品罪判林夏舟十一年徒刑，吳駿卿涉貪汙罪重判十二年，吳不服上訴，二審仍維持原判；吳男在逃亡前，針對貪汙部分兩度上訴最高法院，最高法院撤銷發回，更二審改判十年六個月徒刑，仍可上訴。

吳駿卿涉及偽造文書部分，最高法院判刑一年半定讞，原訂今年三月發監，但吳男卻未到案，橋頭地檢署近日發布通緝。

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