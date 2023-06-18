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柬國虐囚案台南翻版 11嫌裁押

聯合報／ 記者邵心杰周宗禎／台南報導

警方前天逮捕17名嫌犯，檢方複訊後聲押11名嫌犯，其餘5人均以1萬元交保，另未成年少年移送少年法庭，責付家長，台南地院傍晚均裁定11嫌羈押。圖／讀者提供
警方前天逮捕17名嫌犯，檢方複訊後聲押11名嫌犯，其餘5人均以1萬元交保，另未成年少年移送少年法庭，責付家長，台南地院傍晚均裁定11嫌羈押。圖／讀者提供
柬埔寨虐囚案台南翻版，台南仁德區3名民眾日前求職，發現竟是成為詐騙車手而拒絕上工，詐團成員竟動手擄人施暴，要求家屬付贖500萬元，警方獲報成功救出3名肉票，前天逮捕17名嫌犯，台南地檢署複訊後聲押11名嫌犯，台南地院昨裁定羈押，禁止接見及通信。

歸仁警分局昨依涉詐欺、傷害、恐嚇與組織犯罪等罪，將謝男等11男、6女共17人移送檢方偵辦外，持續追緝在逃主嫌，清查有無其他被害人。檢方複訊後，聲押謝男等10男、1女共11人，其他5人以1萬元交保，另1名少年移送少年法庭，責付家長。

台南地院昨召開羈押庭，經法官訊問後，謝男等11名嫌犯均准予羈押，並禁止接見、通信。

台南地院指出，被告11人均否認有擄人勒贖等犯行，然而檢察官羈押聲請書所載犯罪事實，除部分被告坦承有私行拘禁或傷害犯行的自白外，並有證人證述等證物附卷可佐證，足以認定被告11人自白部分與事實相符。

台南地院表示，被告11人所涉擄人勒贖部分屬重罪，且犯罪嫌疑均重大，又員警據報由案發地點破門進入時，被告等人均有逃竄情形，且有共犯逃脫，足認被告等人均有逃亡的事實，且本案尚有共犯在逃或未到案，以及通聯內容遭刪除的情況，足認有串供、滅證之虞。

另經調查，詐團犯罪地點設有暗門及監視器，顯現是長久經營而增設，被告等均有再犯之虞，法院認檢察官聲請為有理由，被告等人均應予羈押並禁止接見通信。

台南 檢察官 車手

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