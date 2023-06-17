精進空中蒐證技能 調查局舉辦無人機競賽
基於破壞國土、盜採砂石和詐騙相關案件，常需仰賴無人機進行監控蒐證，調查局為提升同仁無人機操作技能，強化蒐證能力，今首次舉辦無人機競賽，由局內具有遙控無人機專業操作證的同仁組隊參加。調查局長王俊力也勉勵同仁持續精進操控技能，以便未來機動執行夜間、視距外或人群聚集上空蒐證，充實調查局空中蒐證量能。
王俊力指出，無人機有輕便、機動靈活、飛行高度低、使用成本低等特點，已廣泛運用在航拍攝影、物流運輸、地理測繪、環境保護、災害搶救、精準農業等領域， 如今更成為軍事和司法偵蒐的高科技利器。
調查局曾多次利用無人機執行於竊占國土、盜採砂石、非法棄置廢棄物等案件的犯罪偵蒐，但向來重視程序正義的王俊力，仍提醒空中蒐證應注意飛安及相關法規。
此次無人機競賽參考遙控無人機專業操作證術科測驗項目，並結合空中調查蒐證，在12到20分鐘的比賽時間內，依「完賽時間」、「操作技術」、「蒐證成果」個項目予以評分，具有相當技術挑戰性。過程中，參賽選手無不聚精會神操作無人機，往來穿梭於大草坪上，蒐尋拍攝犯罪現場及相關證物。
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