精進空中蒐證技能 調查局舉辦無人機競賽

基於破壞國土、盜採砂石和詐騙相關案件，常需仰賴無人機進行監控蒐證，調查局為提升同仁無人機操作技能，強化蒐證能力，今首次舉辦無人機競賽，由局內具有遙控無人機專業操作證的同仁組隊參加。調查局長王俊力也勉勵同仁持續精進操控技能，以便未來機動執行夜間、視距外或人群聚集上空蒐證，充實調查局空中蒐證量能。

王俊力指出，無人機有輕便、機動靈活、飛行高度低、使用成本低等特點，已廣泛運用在航拍攝影、物流運輸、地理測繪、環境保護、災害搶救、精準農業等領域， 如今更成為軍事和司法偵蒐的高科技利器。

調查局曾多次利用無人機執行於竊占國土、盜採砂石、非法棄置廢棄物等案件的犯罪偵蒐，但向來重視程序正義的王俊力，仍提醒空中蒐證應注意飛安及相關法規。