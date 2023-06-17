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影／凌虐賽鴿還擲筊求神明保佑 北市刑大逮擄鴿集團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大接獲線報，賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在北中南各地賽鴿必經路線的山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方調查後，日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。

警方指出，35歲陳姓主嫌是台南地區角頭，原本從事詐騙工作，當賽鴿季來臨，他找來有養鴿經驗的同夥，在山區、河床網捕賽鴿，以每隻5000元到2萬元不等代價，恐嚇鴿主交付金錢，若有不從，動輒剪斷鴿腳、拔掉羽翅、殘忍凌虐賽鴿。

由於陳嫌有詐騙經驗，他模仿詐團手法分工細膩，將同夥區分為網鴿手、恐嚇被害人的話務手、負責把風的報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等，成員分散全台各地，隨時聽從陳嫌調度。

警方數月埋伏蒐證及偵查，鎖定陳姓主嫌及其同夥涉嫌，今年3月、4月及6月，陸續持搜索票及拘票，至苗栗、台中、台南、嘉義，拘提陳嫌等9人到案。

警方偵辦過程中，發現陳嫌懼怕犯行曝光，與女友不斷變更藏匿處所及交通工具，還多次到廟宇擲筊請求神明保佑，但最後他在台南一處寺廟前，與前來拘提的警方不期而遇，立遭警方逮捕，警方調侃神明顯靈，陳嫌賊星該敗。

警方初步清查，過去一年被害人超過20餘人，不法獲利百萬元以上。全案依組織、洗錢、毒品及恐嚇取財等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。記者廖炳棋／翻攝
賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。記者廖炳棋／翻攝
賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。記者廖炳棋／翻攝
賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。記者廖炳棋／翻攝
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賽鴿季期間有歹徒組成擄鴿集團，在山區、河床，網捕賽鴿向鴿主勒贖，警方日前逮捕陳姓主嫌等9人到案。記者廖炳棋／翻攝
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