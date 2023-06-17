男持大麻辯「抽了會放鬆的菸草」 又被搜出數十咖啡包

台北市警方日前在中山區巡邏攔檢時，發現吳姓男子持有貌似大麻的菸草，進一步盤查，搜出54包毒品咖啡包及1包K他命，吳男自知法網難逃，坦承持毒，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。

警方調查，中山分局長春路派出所員警6月9日凌晨1時許巡邏時，在中山區新生北路二段上發現39歲吳男駕駛汽車未繫安全帶，上前攔查，又瞥見吳男隨身包包裡放有貌似大麻的菸草，經檢驗呈毒品大麻陽性反應，吳男還辯稱是上網買的「抽了會放鬆的菸草」，否認知悉菸草是大麻。

員警後續附帶搜索，又在吳男座車上搜出54包含有毒品卡西酮成分的咖啡包，及K他命1包，吳男見法網難逃，才坦承持毒，指咖啡包也是上網向不明人士買的，總共買了100包，已自行施用數十包。

據悉，吳男曾涉毒品、詐欺案，此次又被查獲持毒，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。警方呼籲，毒品危害身心甚巨，民眾切勿以身試法，警方將持續加強查緝各類毒品，淨化社會治安。

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