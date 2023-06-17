為毒梟「獻策」走私1.5公噸毒品 保三警員棄保潛逃遭通緝

檢警2019年偵破1.5公噸安毒及K他命走私案，追查發現保三總隊警員吳駿卿為毒梟「獻策」，約定事成後可分千萬元酬勞，但闖關失敗；吳涉及貪汙罪一、二審判刑12年，上訴最高法院發回更審後，更二審貪汙改判10年半。今傳出，吳同案涉及偽造文書判處1年半定讞，原欲3月報到執行，吳卻棄保潛逃，橋檢近日已發布通緝。

毒梟林夏舟密謀從越南走私毒品，找來負責安檢業務、時任保三總隊第二大隊第一中隊警員吳駿卿，吳以警方身分「獻策」，提議可冒用某鋼鐵公司的名義，用貨櫃進口生石灰來夾藏毒品，另介紹沈姓報關業者配合，約定事成後分吳1000萬元酬金。

2018年林、吳等人攜手合作，首次闖關1000公斤K他命失敗，隔年1月初，林、吳等人計畫再用相同手法走私，從越南進口木材合板，藏入1000公斤K他命外，林夏舟自行增加500公斤安非他命。

由於檢警事先掌握情資，貨櫃運抵台灣後，開櫃查驗，搜出茶葉袋包裝的K他命1000包、安非他命500包，每包皆約1公斤；吳俊卿當時得知藏毒貨櫃會被開櫃檢查，當天還洩漏消息給林夏舟及沈姓業者，導致無人出面領櫃，但檢警仍陸續拘捕共犯到案。

一審判林夏舟11年徒刑，褫奪公權3年，吳駿卿則犯貪污罪，重判12年，褫奪公權8年，吳不服上訴，高雄高分院仍判他12徒刑。

其中，使公務員登載不實偽造文書部分，業經最高法院先判處1年半徒刑定讞，原3月應到案報到執行，卻未到案，棄5萬元保金潛逃，橋頭地檢署近日已發布通緝。

吳另針對貪污部分上訴最高法院，最高院認為須有其他證據補強證明吳的犯行，撤銷發回高雄高分院。

高雄高分院更一審合議庭仍認定原審判決有據，依貪污罪判吳11年有期徒刑，褫奪公權8年，吳不服再上訴，經最高法院再撤銷發回。6月13日高雄高分院更二審宣判，吳觸犯貪污治罪條例違背職務期約賄賂罪改判10年6個月；可上訴。