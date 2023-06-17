高雄2男子賣大麻 警方從冰箱搜出上千公克

高雄市警方查捕涉嫌買大麻的男子，溯源追查賣家，在高雄市岡山區查獲2名陳姓男子涉嫌販賣大麻，警方搜查，竟在冰箱找出1公斤多的大麻，將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，高雄市警鹽埕分局吃1個月前查獲大麻案，與前鎮分局共組專案小組溯源查大麻賣家，追出賣家住岡山區，6月15日兵分二路，在岡山區成功路、大義二路，查獲分別31歲、29歲的2名陳姓男子涉案，共搜出分裝12包的大麻，共1120公克及些許K他命。

警方在29歲的陳姓男子住處搜查，發現他為了保鮮，將乾燥大麻12包藏在冰箱冷藏庫，以為放冰箱與其他蔬菜混在一起，就能避開查緝。另在31歲的陳姓男子住處則搜出K他命2包。2人疑共同賣大麻，將2人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦。

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