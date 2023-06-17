影／騎車滑手機遭新北警攔查一臉緊張 原來口袋藏一堆毒品

新北市彭姓男子日前騎車停紅燈時滑手機為板橋員警發現攔查，他一臉緊張模樣令人起疑，果真在其口袋裡搜出海洛英、安非他命、暴力熊圖案毒品咖啡包等一堆各式毒品和吸食器。警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警方14日凌晨零時許，巡邏經過板橋區南雅西路與館前西路口，見機車騎士彭姓男子（36歲）停等紅燈時正在滑手機，隨即攔停，盤問過程中員警眼尖發現，彭男神情相當緊張，更令員警察覺可疑隨即查驗身分，發現是列管的毒品驗尿人口。

「身上有沒有違禁品？自己說」彭男一聽乖乖陸續從口袋掏出海洛英3包、安非他命2包、暴力熊毒品咖啡包27包、FM2及安非他命吸食器，他坦言，才剛剛買到手，還來不及享用就被員警查獲。