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店員不知泡菜鍋會不會辣 台中男亮槍嗆「請你吃子彈」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子半夜酒後到豆漿店想吃宵夜，問女店員「泡菜鍋辣不辣」，對方回「不知道」，李竟暴怒譙「三字經」還亮槍恐嚇稱「沒被槍開過嗎？要請妳吃2顆子彈」，店員嚇到頻頻道歉李才離去；李犯後否認，法院比對證詞、監視器畫面不採信，依恐嚇罪判他3月，可上訴。

檢方起訴指出，李男（36歲）2022年12月14日酒後凌晨2點多搭車到霧峰區1間永和豆漿店，他詢問1名女店員得到的答覆很不滿意，先是用台語飆三字經、嗆「殺小」後，並從隨身包包中拿出1把黑色手槍，又恐嚇「沒被槍開過嗎？」「要請妳吃2顆子彈」。

女店員嚇到不斷道歉，最後李男才悻悻然離去，警方獲報後今年1月4日持搜索票到李住處，當場查扣1把空氣槍、彈匣及二氧化碳鋼瓶，檢方偵結依恐嚇罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，李男否認恐嚇，辯稱自己拿的是假槍，沒有指著女店員，也沒有說要請她吃子彈等語，案發當下又喝醉了。

豆漿店女店員證稱，當天李男到店內消費並問她「泡菜鍋會不會辣」，她表示「不知道」，李男就罵她三字經並恐嚇「沒被槍開過嗎？」「要請妳吃2顆子彈」並亮槍恐嚇，導致她心生畏懼。

李男同行友人也說，他開車載李到豆漿店，李下車先問女店員泡菜鍋辣不辣，店員表示要休息了，後來雙方就起口角，李還從包包拿出1把黑色手槍，他則嚇到不敢說話；另豆漿店監視器也拍到李從側背包取出1把槍指向女店員。

法院審酌，李男僅因細故就對女店員恐嚇，造成對方心生畏懼，且犯後矢口否認無悔意，過去還有重利、公共危險、偽造文書及妨害自由前科，素行不良，依恐嚇罪判他3月徒刑，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 監視器 偽造文書

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