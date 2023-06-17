朋友為修車費反目持刀 警到場查獲2通緝犯

台中市第六警分局今天表示，凌晨零時獲報，西屯區福上巷內日租套房，有民眾發生糾紛遭恐嚇，派員到場了解，當場查獲2名通緝犯，依法送辦。

台中市政府警察局第六警分局透過文字稿指出，5男3女相約在福上巷內日租套房內聊天，38歲徐姓男子日前向31歲余姓男子借車撞到受損，汽車維修費談不攏，余男持刀恐嚇徐男，徐男報警。

警方獲報到場發現，余男為基隆地檢署發布的強盜案通緝犯，且持有毒品咖啡包11包，依強盜通緝、恐嚇、毒品罪嫌移送究辦。

警方另盤查其他在場人員時，其中1名28歲林姓男子為台中地檢署發布的傷害通緝犯，並持有毒品安非他命1包及吸食器，依傷害通緝、毒品危害防制條例逮捕送辦。

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