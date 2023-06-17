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虐死棄屍少年車手 主嫌南投落網
林姓少年替詐團當車手又「黑吃黑」暗槓五百萬元贓款， 本月初遭人押到高雄凌虐致死，棄置山區；檢方陸續帶回十餘人偵訊，聲押二人獲准，警方昨天在南投逮捕謝姓主嫌，由於謝男拒絕夜間偵訊，預計今天移送桃園地檢署複訊。
林姓少年負責收集車手提領的贓款，本該上繳五百萬元，但上游的謝男等不到錢，帶人從高雄北上押走林男；林男曾打電話回家籌錢贖身，但錢沒到位，遭毆打重傷死亡。
全案迄今共查獲十餘人到案，多數人承認參與押人，但否認殺人或傷害致死，都將凌虐毆打犯行推給謝男，並稱自己是依謝男命令動手。
另外，檢方本月十四日逮捕吳姓、林姓及鄭姓擄人共犯，因有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見三人，法院裁定吳男、林男羈押，鄭男被認定證據不足，裁定二萬元交保，檢方將提抗告。
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