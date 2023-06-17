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查槍包庇持毒 3警被訴停職

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市警北投分局偵查隊楊姓偵查佐等人，依據線民通報查緝槍械卻包庇被告持毒，案經線民告發事件才曝光，士林地檢署近日依貪汙、毒品等罪起訴楊等三員警；北投分局指出，將依規定對涉案員警停職處分。

檢方調查，楊男、陳男及江男原為北投分局偵查隊員警，二○二○年八月間，據夏姓線民舉報，前往新北市新莊區一處停車場，查獲張姓男子持有槍械，並以通緝犯身分逮捕張男，查扣改造手槍一把、子彈十枚。

楊男等人當時另在張男座車上發現液態毒「神仙水」數瓶，也在張男身上查獲安毒二包，卻未依法偵辦，反而將安毒塞進汽車排氣管內，縱放張持毒罪，私下讓夏男拿走安毒。

調查另發現，楊、陳二人明知張男並非主動供出槍彈，卻偽造公文書，以「警方尚未發覺之際，經被告告知持用車輛內藏有槍彈，並簽立自願受搜索同意書」，描述案發過程，影響法院量刑妥適性。

夏男指稱，楊男查獲槍枝後告知他，說汽車排氣管裡有東西要給他，他拿到安毒及神仙水後施用；張男被捕後，懷疑是被另名范姓毒蟲出賣，因而向警方咬出范男，讓范男被捕，但范男與夏男又是朋友，夏男不滿警方抓范男，所以跳出來告發此事。

楊男否認發現張男身上藏有安毒；陳男坦承自行決定函文內容；江男則說偶然發現汽車排氣管內有不明物品，曾拍照傳給帶隊的楊男，但未獲回應。

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毒品

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