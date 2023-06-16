玩很大！27歲男子吸食毒咖啡包 心虛想落跑當場被逮

台南市警三分局員警前天上午7時巡邏，經安南區府安路6段與宜居路口，發現27歲陳姓男子見巡邏車駛近時神色慌張，停車上前關心，他見狀竟拔腿就跑，過程中還丟棄1只手搖杯，經一番追逐，員警將他攔下，還在手搖杯內找到已拆封「玩很大」毒咖啡包等物，詢問後函送法辦。

陳男經海南派出所員警莊盛然、許弘籲攔下盤查，陳男見事跡敗露，和盤托出，稱因有吸食毒品，且身上帶有K他命香菸2支，因此才會緊張逃跑。

同時，員警也在陳男隨手丟棄在路旁草叢的手搖飲杯中，尋獲已開封「玩很大」毒咖啡包裝袋1個。

市警三分局表示，近期毒品包裝時常推陳出新，常以知名圖案、標誌或商標為外觀包裝，吸引注意力，民眾務必提高警覺，來路不明的物品切勿輕易食用。警方提醒，吸食K他命會影響腦部智力、膀胱萎縮等永久性身體傷害，吸食毒品危害身心健康，切莫輕易嘗試。

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