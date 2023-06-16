查槍卻包庇線民持毒 3員警涉貪遭起訴、停職

員警楊姓男子等3人2020年任職台北市北投分局偵查隊期間，據線報查緝槍支，卻包庇線民持毒，該線民自首並告發後事件曝光，3人遭依貪汙等罪送辦，士林地檢署近日偵結，依貪汙、毒品、滅證、行使登載不實公文書等罪嫌起訴。

檢方調查，楊（38歲）、陳（34歲）、江（48歲）男原為北投分局偵查隊員警，2020年8月間，據夏姓線民舉報，在新北市新莊區一處停車場內查獲張姓男子持有槍支，現場以通緝犯身分逮捕張男，扣回改造手槍1把、子彈10枚。

然而，楊等人另在張男座車上發現液態毒「神仙水」數瓶，也載張男身上查獲毒品安非他命2包，卻未依法偵辦，反而將安非他命塞進汽車排氣管內，忽視張持毒罪嫌，並讓夏姓線民前往取走安非他命。

偵辦過程中，楊、陳2人明知張男並非主動供出座車上藏有槍彈，卻偽造公文，以「警方尚未發覺之際，經被告告知持用車輛內藏有槍彈，並簽立自願受搜索同意書」等描述案發過程，影響後續法院審案適用法律及量刑妥適性。全案是夏姓線民主動向士林地檢署自白並告發後才曝光。

檢方偵訊時，楊員否認發現張男身上藏有安非他命；陳員坦承辦案時負責對張男搜身，後續也自行決定函文內容；江員則稱偶然發現汽車排氣管內有不明物品，拍照傳給帶隊的楊員，未獲回應。

夏男指稱，楊員查獲槍支後告知他，汽車排氣管裡有東西要給他，他拿到安非他命及神仙水後施用；張男被捕後，懷疑是先前有糾紛的范姓毒犯出賣自己，遂向警方舉報，范男因此遭逮，范與夏認識，認為警方此舉「不講道義」，所以跳出來告發楊等3人。

士林地檢署偵結，分別依毒品危害防制條例、貪汙治罪條例、行使登載不實公文書等罪嫌起訴楊等3人。據悉，案發後楊員留在原單位，陳員調任高雄市，江員調任台中市。北投分局下午表示，在接獲起訴處分書後，將依規定對涉案員警停職處分。

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