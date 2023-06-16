影／天道盟寶陽會藏身宮廟逼簽本票 新北警強勢破討債集團逮9人

天道盟寶陽會幫派成員平日藏身宮廟，涉嫌逼簽本票暴力討債，新北警方日前由保大霹靂幹員支援，強勢破獲討債集團逮9人。警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後主嫌黃男及幹部李女二人經法院裁定羈押獲准，其餘7人交保候傳。

新北市刑警大隊日前獲報，有黑幫勢力藏身於三重區一間宮廟，以綽號「阿翔」黃姓男子（30歲）為首平時參與宮廟活動，還會兼職乩童，表面為「投入民俗慶典」的形象，實為掩人耳目，對外卻以「天道盟寶陽會」大同組長為名號，從事暴力討債、逼簽本票等不法情事。

一名被害人去年6、7月向人借貸6、70萬元，債主找黃男出面追討，黃以閒聊聚會等稀鬆平常的理由，約被害人到汽車旅館、茶館等玩樂地點，鬆卸心防後，立即「變臉」進行債務協商，被害人才知上當。

黃男夥同幹部李女（30歲）與同夥控制被害人手機、脅迫逼簽上百萬元本票及切結書，甚至要求先湊齊數十萬元交付後才放人。立後便以逼簽下的本票，不斷恫嚇，並揚言將本票交付法院裁定，試圖利用公權力逼迫被害人就範。

新北市警方日前由保大霹靂小組幹員支援，兵分多路前往北市中山區、新北市三重、蘆洲等地區拘提黃男與幹部李女，和同夥陳男（21歲）、 陳女（43歲）、蔡男（25歲）、林男（23歲）、余女（22歲）葉女（24歲）、李男（31歲）共9名討債集團幫派成員到案，並起獲有幫派象徵標誌「寶陽會」口罩等證物。

新北市警局統計112年迄今已檢肅治平專案首惡38件286人，掃黑成效相較去年同期增加21件，並針對近期涉嫌槍擊的幫派組合強力掃蕩。警方強調，掃蕩黑幫無假期、無間斷、無停歇，對於藏身各行業的黑幫勢力，已責成掃黑專責隊貫徹「黑幫零容忍」，殲滅不法牟利的幫派分子、嚴加究辦幕後主謀及金主，徹底斷絕幫派根源。