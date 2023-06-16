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影／台中國家歌劇院驚傳有炸彈？館方廣播疏散、警到場搜查

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中國家歌劇院今傳出遭安裝遙控式炸彈，警方接獲1999市民專線轉報，表示收到文字訊息稱「今天下午炸彈將引爆」，轄區第6分局不敢大意組成專案小組，和館方共80到場地毯式搜索，所幸並未發現可疑爆裂物，經循線追查訊息來自日本IP。

台中第6分局表示， 台中市政府1999市民專線於今天下午1點多，接獲有安裝遙控炸彈在台中國家歌劇院，揚言稱「將在下午4點引爆」。

警方獲報不敢大意，立即與刑事警察大隊組成專案小組，由第6分局長賈立民率隊，會同歌劇院館方人員廣播，實施人員疏散，並分層分樓地毯式搜查，目前未發現有爆裂物情事。

警方說，同時出動警犬隊偕同搜查，並未發現有爆裂物，也由館方人員廣播疏散民眾，以避免發生危害，經初步追查訊息IP來源為日本，將持續追查來源，並依法究辦。

警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供
警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供
警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供
警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供
警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供
警方到台中國家歌劇院搜索，目前未發現有爆裂物。圖／警方提供

炸彈 日本

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