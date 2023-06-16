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黑幫要角因債務涉叫小弟砸酒吧 北警市逮5人送辦

中央社／ 台北16日電

53歲潘姓幫派要角在2月間因債務糾紛，涉嫌教唆小弟前往台北市林森北路某酒吧鬧事、砸店，北市警方掌握情資後，循線逮捕潘男等5人到案，警詢後依法究辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，偵一隊長葉宣岑指出，2月9日凌晨獲報，指林森北路某酒吧遭人鬧事，有多名年輕人涉砸毀室內擺設、丟信號彈並以棍棒毆打店長等人，造成4人多處撕裂傷、店內裝潢毀損，經查潘姓男子等人涉嫌，組專案小組查緝。

警方查出，潘姓男子為與天道盟同體系的太陽聯盟執行長，他曾是天道盟突擊隊的隊長，並涉及前台北市議員陳進棋命案，而太陽聯盟自2020年成立至今，曾涉及多起暴力、槍擊案。

案發後，警方偵查發現，潘姓男子因債務糾紛涉嫌教唆小弟赴北市林森北路某酒吧砸店，經多月追查，發現潘男等人在新北市等處的居住地，14日派員前往逮人，循線逮捕潘男等5人到案。潘男警詢時，否認涉案。

北市刑大警詢後，依違反組織犯罪防制條例、公共危險等罪嫌把潘男等5人移送台北地檢署偵辦。

北市刑大指出，與黑道幫派勢不兩立，打擊犯罪、掃黑制暴是不變的決心，對危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，一定讓市民享有安全、健康的生活環境。

幫派 債務

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