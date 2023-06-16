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曾捲入北市議員槍殺案 太陽聯盟執行長涉討債砸店被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

太陽聯盟執行長潘恆逸2002年涉入台北市前議員陳進棋遭槍殺案，服刑多年出獄；今年2月，他與台北市林森北路一處酒吧有債務糾紛，為追討債務，唆使溫姓、陳姓等4名小弟，打砸酒吧、毆傷店長與服務生，還丟信號彈恐嚇，台北市刑大偵一隊接獲線報，日前拘提潘嫌及溫姓男子等人，依組織犯罪、妨害秩序、公共危險等罪送辦。

潘恆逸（53歲）與現任天道盟盟主「鐵霸」曾盈富系出同門，約20年前，曾擔任天道盟「捍衛隊」隊長，潘則是「突擊隊」隊長，當時兩人帶領手下在第一線砍殺，潘更因捲入台北市前議員陳進棋遭槍殺案而名噪一時。

2002年，時任北市市議員陳進棋準備選舉連任事宜，但和他一起長大、擔任里長的陳朝琴也想競選議員，兩人因此翻臉，加上當時兩人私下又牽扯數百億元的土方利益，陳朝琴決定買凶殺人。

陳朝琴找上潘恆逸，以約500萬元的買命錢，透過潘找到願意作案的槍手董智泰，11月16日，陳進棋前往士林一處餐廳拜票，遭董智泰埋伏槍擊，送醫不治。

台北市議員當街被槍擊身亡，引發全國輿論譁然，警方追案數月，最後在桃園地區逮捕董智泰，並追出擔任仲介的潘恆逸與主嫌陳朝琴。

潘恆逸出獄後並未淡出江湖，天道盟太陽會轉型為太陽聯盟後，他擔任執行長，儘管他藏身幕後，但警方懷疑太陽聯盟涉及多起暴力、槍擊案件。

警方拘提潘恆逸等人，潘對討債一事沒有多所交代，也否認唆使小弟砸店，但警方認為他涉嫌重大，移送法辦。

太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝
太陽聯盟執行長潘恆逸，涉嫌為討債，唆使小弟打砸酒吧並丟擲信號彈，毆傷店長、店員，遭台北市刑大拘提到案。記者廖炳棋/翻攝

議員 槍擊

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