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影／抓到了！新北市府大門今遭潑漆 涉案男林口落網
新北市府南大門今天上午9點10分被人潑白漆，警方調查，一名男子持一桶白色油漆，步行到市府大門口潑漆後，立即騎機車逃逸，目前已鎖定涉案車輛及涉嫌人偵辦，就在今天上午11時許，在林口區查獲涉案的陳姓男子到案，目前正帶返警局中。新北市府稍早表示，任何民眾都有權利表達訴求，但表達訴求的方式要理性合法，千萬勿觸法。
海山警分局副分局長表示，今天上午9點10分一名男子前往位於板橋中山路一段的市府南大門，手持一桶白色油漆，往大門口潑漆後，立即騎機車逃逸，市府警衛隊通報，目前已派員前往查處，鎖定涉案車輛及涉嫌人，正積極偵辦中。
據了解，33歲陳姓男子設籍蘆洲區長安街，今天騎著母親的騎車前往市府大門潑漆，犯案後騎機車返家更換衣服，再度騎車外出，在新北市新莊及林口區等地四處遊蕩，警方調閱沿線監視器畫面全力追緝，稍早在上午11時許，海山警方今天剛在林口區查獲涉案的陳姓男子到案，目前正帶返警局中。
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