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桃園少年車手頭疑黑吃黑被虐死棄屍 主嫌南投落網

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓少年疑似替詐騙集團車手又「黑吃黑」侵吞500萬元贓款，8日遭人強押到高雄毆打凌虐致死，棄置山區；桃園檢警朝擄人勒贖、殺人方向偵辦，陸續帶回16、17人訊問並聲押2人獲准，昨天警察節深夜再傳捷報，專案小組在南投找到主嫌許姓男子，由於許拒絕夜間偵訊，全案預計上午做完警詢筆錄後，下午移送桃園地檢署複訊。

據了解，林姓少年疑似替詐騙集團當車手頭，負責收集車手提領的贓款，日前本該上繳500萬元贓款，但上游許姓男子遲遲等待無下文，於是帶人從高雄北上桃園算帳。3車8人除了押走林姓少年，同時也帶走另外2名少年問話，後來查出另外2名少年不知情，在回高雄的路上陸續放走2人。

檢警調查，林姓少年被押到高雄後，曾打電話回家籌錢贖身，但因為錢沒到位，遭許男等人毆打洩憤，終因頭部重傷、內出血嚴重死亡。

全案迄今共10餘人到案，多數承認參與押人或滅證，否認殺人或傷害致死。另外，到案者雖非全是許男召集，但多數都將凌虐毆打犯行推給將昨天落網的許男，稱自己是依許男命令動手或只看見許男下令動手。

檢方調查，吳姓、林姓2名男子涉有擄人、傷害致死重嫌，且有滅證事實，但2人矢口否認，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。此外，檢方也以重罪、串證等理由聲押一名涉案的鄭姓男子，但法院認為證據不足，裁定2萬元交保，檢方將提抗告。

關於落網主嫌，由於許男拒絕夜間偵訊，檢警預計今天上午確認身分後製作筆錄。

桃園檢警偵辦少年死亡案，昨天深夜在南投找到主嫌，今天將確認身分製作筆錄。記者陳俊智/攝影
桃園檢警偵辦少年死亡案，昨天深夜在南投找到主嫌，今天將確認身分製作筆錄。記者陳俊智/攝影

桃園 詐騙集團 車手 殺人

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