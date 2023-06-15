17歲車手疑黑吃黑遭打死棄屍高雄 2主嫌中部落網

桃園市大園區一名林姓少年疑似擔任詐騙集團車手侵吞鉅額贓款「黑吃黑」，8日凌晨遭一名許姓主嫌及共犯擄至高雄痛毆慘死，遺體則棄屍山區，直到民眾發現報警。專案小組初步鎖定10多人涉案，晚間傳出2名主嫌在中部落網，同時逮到另外2嫌，共4人將帶回大園分局釐清。

據了解，林姓少年疑參與詐騙集團當車手，被指私吞500萬鉅額贓款「黑吃黑」，結果8日凌晨許姓主嫌等人在桃園市大園區一處超商與林姓少年及另外2人談判不成，當場將3人擄走，過程中嫌犯放走一名不相關人質，另一名人質則趁隙脫逃同時報警，僅剩林姓少年被押往高雄市一處鐵皮屋。

對此警方獲報展開追查，沒想到林姓少年慘遭許姓主嫌及共犯毆打致死，晚間嫌犯將屍體載往高雄市杉林區山區丟棄，事後一行人還將作案車輛開至屏東一處洗車場處理，9日上午經路人發現屍體才報警處理。

對此桃園、高雄組成專案小組，初步鎖定10多人涉案，原本主嫌還在逃，晚間傳出警方在中部逮到2名主嫌，同時還有2名嫌犯也在場，一共逮捕4人，目前將人送往大園分局製作筆錄，由於犯案者眾多，涉案程度還不明，警方將進一步釐清涉案角色。 2名主嫌在中部落網將送至大園分局製作筆錄。圖／報系資料照

【中央社桃園15日電】

桃園17歲林姓少年替詐騙集團當車手，疑似因侵吞500萬元贓款，遭人強押到高雄凌虐致死、棄屍；桃園警方今天晚間證實，已在中部山區逮捕主嫌，目前正將人押送回桃園中。

檢警調查，林姓少年替詐騙集團當車手頭，疑似因「黑吃黑」侵吞新台幣500萬元贓款，被集團上游的許姓男子發現，8日凌晨率眾從高雄市北上，先和林姓少年在桃園市大園區一處便利商店談判後，再強押回高雄。

檢警調查，許男為了逼林姓少年交出贓款施以凌虐，造成少年死亡，隨後便將林姓少年的屍體載至高雄市杉林區的山區棄屍；參與犯案的1名謝男經家人規勸後投案，警方13日找到林姓少年遺體。

全案由桃園地檢署指揮，桃園、高雄警方組成專案小組偵辦；桃園地檢署聲押涉案3名共犯，桃園地方法院今天晚間裁定吳姓、莊姓2嫌羈押並禁止接見、通信，另名鄭姓嫌犯予以2萬元交保。

桃園警方今天晚間向中央社證實，經過多日追緝，已在今天晚間於中部山區逮捕主嫌，至於是否為許姓男子，則無法透露，主嫌現由警方押送回桃園，最快明天下午送至桃園地檢署進行調查。