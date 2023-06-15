員警執勤安全 警政署啟動2.0方案促全面提升

媒體報導指近20年有28名員警因公殉職，基層盼重視員警執勤安全。警政署今天說，除積極修法和精進強化教育訓練外，已啟動「精進員警執勤安全方案2.0」全面提升執勤安全。

今天是615警察節，聯合報報導指出，警察工作危險性高，根據警政署統計自2003年迄今有28名員警殉職，包括7人遭刺死、4人被槍殺、8人車禍或碰撞犯嫌車輛致死、2人與歹徒搏鬥死亡、7人因天災執勤罹難。但基層慨嘆問題未解，警力依舊不足，行政協助與專案冗雜繁重，希望政府重視員警執勤安全。

內政部警政署下午透過新聞稿回應表示，為完善警察執法環境和改善員警執勤安全，重新探究近年員警執勤議題及發生原因，系統性分析歸納精進員警執勤安全策進，以「政府當警察後盾，警察為治安打拚」為核心，藉由修法完善員警執法制度。

同時，透過「強化員警教育訓練、充實員警攜行裝備」2大策略，達到「執法安全、警民安心、社會安穩」目標，經行政院於3月底核定「精進員警執勤安全方案2.0」，全面提升執勤安全。

根據警政署資料顯示，為強化員警教育訓練，已增購拋射式電擊器訓練卡匣4萬2213個；為充實員警攜行裝備，也新購防割手套3萬559雙、新購戰術臂盾1萬2299個、新購戰術背心4萬3793件、增購拋射式電擊器1881組和增購微型攝影機7926台。

警政署說，為使員警能即時判斷安心、正確使用槍械，去年通過修正「警械使用條例」，放寬警械使用範圍，也明定4種員警得使用槍械逕行射擊的情境，規範調查小組設置及國家賠償範圍，有效保障員警在維護治安時使用警械的正當性。

除此之外，現行警察因公涉訟延聘律師費用規定都有補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟員警於訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械疑慮。

警政署指出，在強化員警教育訓練方面，從「建立安全執勤觀念及正確應對作為」及「精進員警執勤技能」2方面著手，並持續加強員警體能（技）訓練。

警政署說，自民國109年起也斥資新台幣2億餘元陸續建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，編列4505萬元導入「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，並將規劃建置長槍靶場2處、手槍靶場3處實彈射擊靶場，結合情境模擬及系統化射擊訓練，以強化執勤安全意識及射擊技能，和依勤務況狀與需求，結合警械與裝備加強敵情觀念。

另外，藉由國內外員警遭攻擊、突襲或執勤傷亡案例，加強員警面對執勤對象不同威脅等級的訓練方式，提升危機應處能力，確保員警安全。

有關「充實員警攜行裝備」部分，警政署表示，為提供執勤員警適宜、合用的應勤裝備，經訪查傾聽基層需求，積極爭取經費並獲行政院核定2億7000餘萬元，規劃陸續購置應勤裝備，且重新檢討「員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」，以符合員警執勤現況所需。

警政署強調，將持續不斷精進、完善警察執法制度，強化教育訓練及裝備，保障所有員警執勤安全，讓警察執法無懼、社會安全無畏。