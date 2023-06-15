剷除治安亂源！機具進駐強拆 三峽明仁會據點夷為平地
新北市三峽區竹聯幫明仁會三峽分會黑幫據點，多次涉及糾眾違法行事，轄區警方接連兩次掃黑行動，逮捕三峽分會前後任副會長其及幫眾瓦解黑幫勢力。今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，運用第三方警政拆除三峽分會據點，見到黑幫據點夷為平地，附近居民直呼「終於能一覺到天亮！」
三峽警方表示，明仁會三峽分會在三峽為非作歹，不但涉及多起暴力事件，更恐嚇不願加入其黑幫的被害人，對其噴灑辣椒水、拳腳毆打相向。還有被害人與該黑幫成員有毒品糾紛，遭黑幫幫眾闖入被害人住處施暴，甚至帶往土城靈骨塔墓園逼他跳下，還當面嗆聲「要砍死他」被害人趁機逃躲藏在山區草叢才躲過一劫。
警方指出，今年3月竹聯幫仁堂明仁會高調在北市五星酒店舉辦春酒，各分會大張旗幟高調嶄露搶曝光，引來警方執行全國大掃黑。三峽警方針對明仁會三峽分會同步在今年4月、5月執行兩次掃黑行動，並將三峽分會前後任副會長27歲陳男、簡男及其幫眾拘提到案，連同現場搜扣毒品、刀械、違禁物品帶回，依法究辦，徹底瓦解黑幫勢力。
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，運用第三方警政派員前往拆除三峽分會據點。附近居民抱怨，每到深夜這處鐵皮屋黑幫據點外，就停滿雙B跑車，進出的人不但刺龍刺鳳還喧嘩擾民，有時候還飄出陣陣燒塑膠味，讓附近住民人很是苦惱，現在黑幫據點被夷為平地直呼「終於能一覺到天亮！」
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