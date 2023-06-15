快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

剷除治安亂源！機具進駐強拆 三峽明仁會據點夷為平地

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區竹聯幫明仁會三峽分會黑幫據點，多次涉及糾眾違法行事，轄區警方接連兩次掃黑行動，逮捕三峽分會前後任副會長其及幫眾瓦解黑幫勢力。今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，運用第三方警政拆除三峽分會據點，見到黑幫據點夷為平地，附近居民直呼「終於能一覺到天亮！」

三峽警方表示，明仁會三峽分會在三峽為非作歹，不但涉及多起暴力事件，更恐嚇不願加入其黑幫的被害人，對其噴灑辣椒水、拳腳毆打相向。還有被害人與該黑幫成員有毒品糾紛，遭黑幫幫眾闖入被害人住處施暴，甚至帶往土城靈骨塔墓園逼他跳下，還當面嗆聲「要砍死他」被害人趁機逃躲藏在山區草叢才躲過一劫。

警方指出，今年3月竹聯幫仁堂明仁會高調在北市五星酒店舉辦春酒，各分會大張旗幟高調嶄露搶曝光，引來警方執行全國大掃黑。三峽警方針對明仁會三峽分會同步在今年4月、5月執行兩次掃黑行動，並將三峽分會前後任副會長27歲陳男、簡男及其幫眾拘提到案，連同現場搜扣毒品、刀械、違禁物品帶回，依法究辦，徹底瓦解黑幫勢力。

今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，運用第三方警政派員前往拆除三峽分會據點。附近居民抱怨，每到深夜這處鐵皮屋黑幫據點外，就停滿雙B跑車，進出的人不但刺龍刺鳳還喧嘩擾民，有時候還飄出陣陣燒塑膠味，讓附近住民人很是苦惱，現在黑幫據點被夷為平地直呼「終於能一覺到天亮！」

今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝
今天上午三峽警方結合市府公安稽查小組，派員前往拆除明仁會三峽分會據點。記者曾伯愷／翻攝

明仁會 毒品

延伸閱讀

端午連假國道恐壅塞 高公局曝替代道路這樣最好走

影／三峽火葬場傳凶殺 19歲男怨同行搶生意 砍人3刀濺血

共軍圖封控一島三峽 國防部：反封鎖與護航作戰應對

共軍封控一島三峽 退將：主力將是潛艦與導彈

相關新聞

販毒男被查獲擁槍自重 員警面前與女友抱頭痛哭

彰化縣38歲洪姓男子在遊戲聊天室PO「我這邊有粗的」、「有要調東西嗎」等行話，被警方網路巡邏鎖定後長期蒐證，最近兩天持搜...

私刑暴力！玉里街頭3男下跪遭黑衣人痛毆 警逮人送辦

花蓮縣玉里鎮日前發生疑似私刑暴力，3名男子跪在街頭任由一名黑衣男子用拳毆、腳踹，旁邊還有多人圍觀，有鎮民擔心「黑幫成員執...

剷除治安亂源！機具進駐強拆 三峽明仁會據點夷為平地

新北市三峽區竹聯幫明仁會三峽分會黑幫據點，多次涉及糾眾違法行事，轄區警方接連兩次掃黑行動，逮捕三峽分會前後任副會長其及幫...

回響／聯合報籲重視警察執勤安全 警政署：持續改善制度、訓練　

今天是警察節，聯合報推出20年內有28名警察因公殉職，希望政府重視執勤安全的陽光行動專題報導；警政署回應，將持續改善警察...

今天警察節 南警獲贈蔥肉餅及消暑茶一起加油

今天是警察節，台南市警二分局長朱信憲為了感謝員警長年的辛勞，今天準備熱騰騰又美味的蔥肉餅及消暑好喝的手搖飲，以下午茶小點...

回響／改造衝鋒槍氾濫 基層員警要求強化防彈背心

20年來有28名員警因公殉職，從裝備到用槍，基層感嘆諸多問題未解。劉姓警員說，犯罪型態及手法越來越多元及複雜，但警方革新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦